SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Torna Bilanci d'Acciaio

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Con l’avvicinarsi di fine anno torna puntuale "Bilanci d’Acciaio", lo studio di siderweb giunto alla 17ª edizione.

Il 2024 è stato un anno complesso per la siderurgia italiana e internazionale: domanda in calo, prezzi in flessione, incertezza geopolitica e regolatoria. Come ha reagito la filiera nazionale? Qual è stato l’impatto delle strategie sui conti? E quali prospettive si delineano per il prossimo futuro?

Per rispondere a queste domande, siderweb ancora una volta ha analizzato conti economici e stati patrimoniali di oltre 5.000 società di capitali attive nella produzione di acciaio, nella distribuzione di prodotti siderurgici, centri servizio, nel taglio e nella lavorazione della lamiera, nel commercio di rottame e materie prime, nonché nei comparti industriali che trasformano l’acciaio.

I risultati della ricerca saranno presentati lunedì 17 novembre, a Brescia (Villa Fenaroli), a partire dalle ore 11:00. Interverranno Cristian Carini (Università degli Studi di Brescia), Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) e Gianfranco Tosini (siderweb) per discutere l’andamento 2024 e le prospettive per il biennio 2025-2026.

Nel pomeriggio, spazio a un confronto sui temi più attuali del dibattito europeo e italiano: domanda, competitività e difesa commerciale. La tavola rotonda sarà moderata da Francesca Morandi (siderweb) e vedrà la partecipazione di Antonio Gozzi (Federacciai), Cinzia Vezzosi (Assofermet), Antonello Mordeglia (Danieli) e David Negrisin (Fincantieri).

L’evento ospiterà anche un intervento ispirazionale di Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale di pallavolo italiana laureatasi campione del mondo. Sarà l’occasione per ascoltare la voce di uno dei protagonisti dello sport italiano e per riflettere su organizzazione e forza di squadra nei momenti di crisi.

Questo il programma della giornata: 

10:15 - Registrazione partecipanti e welcome coffee

Coordina i lavori Francesca Morandi (responsabile Relazioni esterne siderweb)

11:00 - Apertura lavori

  • Paolo Morandi (Ceo siderweb)

11:15 - Presentazione della Ricerca “Bilanci d'Acciaio”. 
Tavola rotonda moderata da Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb) con:

  • Cristian Carini (professore ordinario Università degli Studi di Brescia)
  • Claudio Teodori (professore ordinario Università degli Studi di Brescia)
  • Gianfranco Tosini (ufficio Studi Siderweb)

12:30 - Assegnazione dei riconoscimenti "Bilancio d’Acciaio 2025", consegnati da Antonella Vona (direttore Marketing & comunicazione Coface Italia)

13:00 - Networking Lunch 

14:00–15:15 - siderweb Masterclass NEW! 
Difesa commerciale per l'acciaio Ue: quale 2026 ci aspetta?
Evento a pagamento con iscrizione separata e obbligatoria. Iscriviti qui >>

14:30 - La forza della squadra per reagire ai momenti di crisi

  • Ferdinando De Giorgi (allenatore della nazionale maschile italiana di pallavolo)

15:15 - Congiuntura siderurgica

  • Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb)

15:30 - Acciaio: quale 2026? Tavola rotonda moderata da Francesca Morandi (responsabile Relazioni esterne siderweb)

  • Antonio Gozzi (presidente Federacciai)
  • Antonello Mordeglia (member of the board Danieli)
  • David Negrisin (SVP Group procurement & supply chain Fincantieri)
  • Cinzia Vezzosi (presidente Assofermet)

 17:00 - Chiusura lavori
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Torna Bilanci d'Acciaio - Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

di Redazione siderweb
Torna Bilanci d’Acciaio - Il 13 novembre a Brescia la presentazione dell’edizione 2024 della ricerca di siderweb

7 novembre 2024

Torna Bilanci d’Acciaio

Il 13 novembre a Brescia la presentazione dell’edizione 2024 della ricerca di siderweb

di Davide Lorenzini
Trafilerie: bilanci e prospettive - Bilanci d’Acciaio fa tappa a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

19 novembre 2024

Trafilerie: bilanci e prospettive

Bilanci d’Acciaio fa tappa a Lecco per fotografare la filiera del filo d’acciaio

di Redazione siderweb
Bilanci d’Acciaio: nel 2023 frena l’attività ma cresce la solidità - La ricerca siderweb rileva un calo di marginalità e redditività, ma non emergono eccessive criticità

13 novembre 2024

Bilanci d’Acciaio: nel 2023 frena l’attività ma cresce la solidità

La ricerca siderweb rileva un calo di marginalità e redditività, ma non emergono eccessive criticità

di Davide Lorenzini
Materie prime e macroeconomia: torna Scenari & Tendenze - Appuntamento, anche online, con l'osservatorio di Confindustria Brescia il prossimo 18 marzo

26 febbraio 2025

Materie prime e macroeconomia: torna Scenari & Tendenze

Appuntamento, anche online, con l'osservatorio di Confindustria Brescia il prossimo 18 marzo

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025

 I nostri video

20 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti