Mercato flash: tentativi di rialzo in corso sui finiti
-
17 ottobre 2025
Rottame: il mercato sembra stabilizzarsi
La resistenza dei fornitori frena i ribassi
-
16 ottobre 2025
Tondo: rialzi ancora per lo più sulla carta
Molti ritiri ai prezzi precedenti, ma su volumi aggiuntivi scatta il nuovo livello
-
14 ottobre 2025
Lamiere da treno: mercato in fermento
I fornitori si posizionano in vista di possibili rialzi, trainati dall’atteso aumento dei coils e dalle nuove misure Ue
-
13 ottobre 2025
Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista
Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi
-
10 ottobre 2025
Ferroleghe: pesano la fiacchezza della domanda e l’incertezza
Il settore attende i prossimi annunci Ue sulle misure di salvaguardia
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025
20 ottobre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
