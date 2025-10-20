SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Agenda: fiere e convegni

Agenda: fiere e convegni

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

20 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Agenda: fiere e convegni - Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

20 ottobre 2025

Agenda: fiere e convegni

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

di Sarah Falsone
Agenda: «Mercati inossidabili», conferenze e fiere - Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

13 ottobre 2025

Agenda: «Mercati inossidabili», conferenze e fiere

Gli appuntamenti principali per la filiera siderurgica ogni lunedì su siderweb.com

di Sarah Falsone
Agenda: presentazione nuove misure Ue e ESTAD - Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

6 ottobre 2025

Agenda: presentazione nuove misure Ue e ESTAD

Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

di Sarah Falsone
AST, una settimana di stop per una linea dell'area a caldo - Fermata prevista dal 25 al 31 ottobre, ma non ci sarà cassa integrazione

23 ottobre 2024

AST, una settimana di stop per una linea dell'area a caldo

Fermata prevista dal 25 al 31 ottobre, ma non ci sarà cassa integrazione

di Ludovica Rossi
La siderurgia italiana a novembre: aumentano i costi di produzione - Margini ancora in erosione

18 dicembre 2024

La siderurgia italiana a novembre: aumentano i costi di produzione

Margini ancora in erosione

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

STEEL FOCUS – La nuova era del protezionismo globale

 I nostri video

18 ottobre 2025

Negli ultimi anni nel mondo si è rafforzata una certa tendenza difensivista, con sempre più Stati che scelgono la strada del ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti