  Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio ...

Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi

Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

15 ottobre 2025

Brasile: industria siderurgica sotto pressione - «Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

29 agosto 2025

Brasile: industria siderurgica sotto pressione

«Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

di Sarah Falsone
Primetals Technologies inaugura un’officina in Brasile - La nuova sede di Santa Cruz offre servizi di manutenzione completi per i produttori siderurgici locali

16 luglio 2025

Primetals Technologies inaugura un’officina in Brasile

La nuova sede di Santa Cruz offre servizi di manutenzione completi per i produttori siderurgici locali

di Sarah Falsone
Brasile, estesi i dazi AD sull’acciaio al silicio da Asia e Germania - Le misure, tra i 90 e i 166,32 $/t, rimarranno in vigore per altri cinque anni

15 luglio 2025

Brasile, estesi i dazi AD sull’acciaio al silicio da Asia e Germania

Le misure, tra i 90 e i 166,32 $/t, rimarranno in vigore per altri cinque anni

di Sarah Falsone
Trump: dazi al 50% per il Brasile da agosto - Timori per gli scambi di ghisa e bramme

10 luglio 2025

Trump: dazi al 50% per il Brasile da agosto

Timori per gli scambi di ghisa e bramme

di Stefano Gennari
Brasile avvia indagine antidumping sui laminati a caldo inox - Le importazioni sottocosto da Cina, India e Indonesia danneggerebbero l’industria siderurgica nazionale

3 luglio 2025

Brasile avvia indagine antidumping sui laminati a caldo inox

Le importazioni sottocosto da Cina, India e Indonesia danneggerebbero l’industria siderurgica nazionale

di Sarah Falsone
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

15 ottobre 2025

Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...

