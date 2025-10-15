SIDERWEB - La community dell'acciaio

Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

Nell’arco dei prossimi 4 anni il gruppo raddoppierà la produzione Usa e creerà 5mila posti di lavoro in America

15 ottobre 2025

Stellantis fermerà la produzione in sei stabilimenti europei - Le interruzioni in Germania, Francia, Italia, Polonia e Spagna variano da pochi giorni ad alcune settimane

25 settembre 2025

Stellantis fermerà la produzione in sei stabilimenti europei

Le interruzioni in Germania, Francia, Italia, Polonia e Spagna variano da pochi giorni ad alcune settimane

di Federico Fusca
Primo semestre 2025 di cali per Stellantis - Il gruppo: «Ristabilita la guidance, attesa di un continuo e progressivo miglioramento nel secondo semestre»

29 luglio 2025

Primo semestre 2025 di cali per Stellantis

Il gruppo: «Ristabilita la guidance, attesa di un continuo e progressivo miglioramento nel secondo semestre»

di Federico Fusca
Primo semestre 2025 di cali per Stellantis - In contrazione anche le previsioni delle consegne consolidate

21 luglio 2025

Primo semestre 2025 di cali per Stellantis

In contrazione anche le previsioni delle consegne consolidate

di Federico Fusca
SPECIALI

2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

15 ottobre 2025

Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti