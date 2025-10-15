SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da ...

ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da treno a Gijón

Un rogo aveva causato l'interruzione lunedì. Sospese intanto le operazioni del Sinter A per aggiornamenti

15 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Header L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da treno a Gijón - Un rogo aveva causato l'interruzione lunedì. Sospese intanto le operazioni del Sinter A per aggiornamenti

15 ottobre 2025

ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da treno a Gijón

Un rogo aveva causato l'interruzione lunedì. Sospese intanto le operazioni del Sinter A per aggiornamenti

di Stefano Gennari
ArcelorMittal riavvia l'acciaieria di Gijón - Prolungato di qualche giorno, invece, lo stop del treno vergella

29 ottobre 2024

ArcelorMittal riavvia l'acciaieria di Gijón

Prolungato di qualche giorno, invece, lo stop del treno vergella

di Stefano Gennari
ArcelorMittal riavvia la produzione a Gijón - Nonostante la bassa domanda, è ripresa l'attività del treno vergella

8 gennaio 2025

ArcelorMittal riavvia la produzione a Gijón

Nonostante la bassa domanda, è ripresa l'attività del treno vergella

di Stefano Gennari
ArcelorMittal, 270 milioni di euro per la manutenzione dei siti francesi - Prevista la parziale interruzione delle attività negli stabilimenti di Dunkerque e Fos-sur-Mer per diversi mesi

11 marzo 2025

ArcelorMittal, 270 milioni di euro per la manutenzione dei siti francesi

Prevista la parziale interruzione delle attività negli stabilimenti di Dunkerque e Fos-sur-Mer per diversi mesi

di Sarah Falsone
Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista - Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista - Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi

13 ottobre 2025

Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista

Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

 I nostri video

15 ottobre 2025

Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti