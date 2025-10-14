Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies
Intervista ad Alexander Fleischanderl, CTO del costruttore di impianti
14 ottobre 2025
VERONA – Ad ESTAD 2025, Alexander Fleischanderl, CTO di Primetals Technologies, ha raccontato a siderweb come l'azienda stia contribuendo alla transizione green dell'industria siderurgica, tra nuovi impianti dimostrativi basati sull'idrogeno e innovazioni pensate per coniugare sostenibilità e competitività.
