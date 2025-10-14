SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, l’output di acciaio continua la marcia

Usa, l’output di acciaio continua la marcia

Prosegue la crescita dei volumi nei confronti su base annua

14 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione - La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

13 ottobre 2025

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione

La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

di Federico Fusca
Usa: «Serve un’azione congiunta per affrontare la sovracapacità» - Questo il messaggio lanciato al Global Steel Forum on Excess Capacity dal rappresentante statunitense

10 ottobre 2025

Usa: «Serve un’azione congiunta per affrontare la sovracapacità»

Questo il messaggio lanciato al Global Steel Forum on Excess Capacity dal rappresentante statunitense

di Federico Fusca
Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa - Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

9 ottobre 2025

Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa

Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

di Federico Fusca
US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo» - Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

9 ottobre 2025

US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo»

Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

di Sarah Falsone
Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novembre - Trump ha annunciato lo slittamento di un mese della data d’applicazione delle tariffe al 25% sui veicoli pesanti

7 ottobre 2025

Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novembre

Trump ha annunciato lo slittamento di un mese della data d’applicazione delle tariffe al 25% sui veicoli pesanti

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Header L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi Header Mercato flash. Rottame, ferroleghe, piani, tondo e tubi. 13 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, ferroleghe, piani, tondo e tubi. 13 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione - La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

13 ottobre 2025

Canada, lavoratori e imprenditori dell'acciaio uniti in manifestazione

La siderurgia ha chiesto al Governo azioni di sostegno alla produzione interna e dazi più alti agli Usa

di Federico Fusca
Usa: «Serve un’azione congiunta per affrontare la sovracapacità» - Questo il messaggio lanciato al Global Steel Forum on Excess Capacity dal rappresentante statunitense

10 ottobre 2025

Usa: «Serve un’azione congiunta per affrontare la sovracapacità»

Questo il messaggio lanciato al Global Steel Forum on Excess Capacity dal rappresentante statunitense

di Federico Fusca
Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa - Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

9 ottobre 2025

Si avvicina l’accordo sui dazi tra Canada e Usa

Carney: «Con Trump intesa reciproca, ma il rapporto tra i nostri Paesi non sarà più quello di prima»

di Federico Fusca
US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo» - Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

9 ottobre 2025

US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo»

Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

di Sarah Falsone
Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novembre - Trump ha annunciato lo slittamento di un mese della data d’applicazione delle tariffe al 25% sui veicoli pesanti

7 ottobre 2025

Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novembre

Trump ha annunciato lo slittamento di un mese della data d’applicazione delle tariffe al 25% sui veicoli pesanti

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

 I nostri video

14 ottobre 2025

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti