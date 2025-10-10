SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Primetals completa un aggiornamento per Sterling S...

Primetals completa un aggiornamento per Sterling Steel

L’intervento ha riguardato la modernizzazione di 16 azionamenti a corrente continua

10 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Header Nuova strategia Danieli: oltre la market share Nuova strategia Danieli: oltre la market share Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Primetals completa un aggiornamento per Sterling Steel - L’intervento ha riguardato la modernizzazione di 16 azionamenti a corrente continua

10 ottobre 2025

Primetals completa un aggiornamento per Sterling Steel

L’intervento ha riguardato la modernizzazione di 16 azionamenti a corrente continua

di Federico Fusca
Primetals: completato l’ammodernamento dell’Eaf di Baku - Grazie all’upgrade, miglioramenti in termini di efficienza, consumi e stabilità operativa

30 aprile 2025

Primetals: completato l’ammodernamento dell’Eaf di Baku

Grazie all’upgrade, miglioramenti in termini di efficienza, consumi e stabilità operativa

di Sarah Falsone
Tokyo Steel affida a Primetals l’aggiornamento della zincatura a caldo - La linea di Okayama sarà trasformata in un impianto di ricottura e zincatura continuo per ampliare la gamma produttiva

27 giugno 2025

Tokyo Steel affida a Primetals l’aggiornamento della zincatura a caldo

La linea di Okayama sarà trasformata in un impianto di ricottura e zincatura continuo per ampliare la gamma produttiva

di Sarah Falsone
thyssenkrupp: i piani per aumentare produttività ed efficienza operativa - La ristrutturazione della divisione acciaio nel processo di trasformazione del Gruppo. L'analisi dell'Ufficio Studi

2 dicembre 2024

thyssenkrupp: i piani per aumentare produttività ed efficienza operativa

La ristrutturazione della divisione acciaio nel processo di trasformazione del Gruppo. L'analisi dell'Ufficio Studi

di Gianfranco Tosini
È online Steel Trends di settembre - Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

16 settembre 2025

È online Steel Trends di settembre

Nuovo numero del report di siderweb, questo mese con focus sulla vicenda ex Ilva

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro

 I nostri video

9 ottobre 2025

Polytec ha presentato a ESTAD 2025 un portafoglio di soluzioni che va dalla robotizzazione dei processi produttivi alla ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti