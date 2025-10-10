SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei d...

Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei dazi

La decisione è arrivata per consentire al Governo di terminare le trattative e valutare modifiche

10 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Header Nuova strategia Danieli: oltre la market share Nuova strategia Danieli: oltre la market share Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei dazi - La decisione è arrivata per consentire al Governo di terminare le trattative e valutare modifiche

10 ottobre 2025

Il Messico rimanda la decisione sull’aumento dei dazi

La decisione è arrivata per consentire al Governo di terminare le trattative e valutare modifiche

di Federico Fusca
Canada, Messico e Cina rispondono ai dazi Usa - I primi tre Paesi ad essere colpiti da Trump hanno deciso di difendersi alzando anch’essi barriere

4 marzo 2025

Canada, Messico e Cina rispondono ai dazi Usa

I primi tre Paesi ad essere colpiti da Trump hanno deciso di difendersi alzando anch’essi barriere

di Federico Fusca
Per Canada e Messico i dazi Usa potrebbero arrivare al 50% - Le diplomazie dei due Paesi si stanno muovendo per trattare con Trump

13 febbraio 2025

Per Canada e Messico i dazi Usa potrebbero arrivare al 50%

Le diplomazie dei due Paesi si stanno muovendo per trattare con Trump

di Federico Fusca
Dazi Usa su Canada e Messico, i possibili impatti - Nel mercato dei coils la ripresa dei prezzi è già iniziata, ma potrebbe non essere sostenibile a lungo

30 gennaio 2025

Dazi Usa su Canada e Messico, i possibili impatti

Nel mercato dei coils la ripresa dei prezzi è già iniziata, ma potrebbe non essere sostenibile a lungo

di Stefano Gennari
Le conseguenze dei dazi di Trump. Un'analisi - Ci saranno impatti sulla natura della globalizzazione, sull’economia statunitense e sulla geopolitica

3 aprile 2025

Le conseguenze dei dazi di Trump. Un'analisi

Ci saranno impatti sulla natura della globalizzazione, sull’economia statunitense e sulla geopolitica

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro

 I nostri video

9 ottobre 2025

Polytec ha presentato a ESTAD 2025 un portafoglio di soluzioni che va dalla robotizzazione dei processi produttivi alla ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti