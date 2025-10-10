SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Incendio ad ArcelorMittal Fos-sur-Mer, altoforno f...

Incendio ad ArcelorMittal Fos-sur-Mer, altoforno fermo

Lo stop alla produzione di bramme, se prolungato, rischia di bloccare l'intero sito

10 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Header Nuova strategia Danieli: oltre la market share Nuova strategia Danieli: oltre la market share Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Incendio ad ArcelorMittal Fos-sur-Mer, altoforno fermo - Lo stop alla produzione di bramme, se prolungato, rischia di bloccare l'intero sito

10 ottobre 2025

Incendio ad ArcelorMittal Fos-sur-Mer, altoforno fermo

Lo stop alla produzione di bramme, se prolungato, rischia di bloccare l'intero sito

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Fos-sur-Mer: il punto sull'ammodernamento dell'altoforno 1 - I lavori mobiliteranno fino a 300 lavoratori. Il Ceo di AM Méditerranée: «Tappa indispensabile per il futuro del sito»

24 giugno 2025

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: il punto sull'ammodernamento dell'altoforno 1

I lavori mobiliteranno fino a 300 lavoratori. Il Ceo di AM Méditerranée: «Tappa indispensabile per il futuro del sito»

di Stefano Gennari
Marcegaglia, ministro francese visita il sito di Fos-sur-Mer - Marc Ferracci (Industria ed Energia): «Vero e proprio esempio di rilancio industriale»

25 marzo 2025

Marcegaglia, ministro francese visita il sito di Fos-sur-Mer

Marc Ferracci (Industria ed Energia): «Vero e proprio esempio di rilancio industriale»

di Stefano Gennari
Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer - Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

28 agosto 2025

Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer

Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

di Stefano Gennari
Acciaio, nuove misure Ue - I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

7 ottobre 2025

Acciaio, nuove misure Ue

I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro

 I nostri video

9 ottobre 2025

Polytec ha presentato a ESTAD 2025 un portafoglio di soluzioni che va dalla robotizzazione dei processi produttivi alla ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti