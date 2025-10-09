SIDERWEB - La community dell'acciaio

AdI, Urso: «Taranto deve tornare centrale nel sistema industriale italiano»

«Serve un lavoro corale tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per rilanciare l'ex Ilva»

9 ottobre 2025

ARTICOLI SIMILI

di Gianmario Leone
AdI, Urso: «Un sito decarbonizzato impiegherà meno personale» - Rispetto alla vendita: «I commissari valuteranno la proposta di transizione più veloce e più celere»

1 ottobre 2025

AdI, Urso: «Un sito decarbonizzato impiegherà meno personale»

Rispetto alla vendita: «I commissari valuteranno la proposta di transizione più veloce e più celere»

di Redazione siderweb
AdI, Urso: «Entro il 14 marzo individuata la proposta migliore» - Gozzi a margine dell'assemblea di Confindustria Taranto: favorevole a presenza transitoria dello Stato

7 marzo 2025

AdI, Urso: «Entro il 14 marzo individuata la proposta migliore»

Gozzi a margine dell'assemblea di Confindustria Taranto: favorevole a presenza transitoria dello Stato

di Gianmario Leone
AdI: Baku Steel e Jindal Steel International rilanciano - Urso: in campo tutte e tre le offerte

17 febbraio 2025

AdI: Baku Steel e Jindal Steel International rilanciano

Urso: in campo tutte e tre le offerte

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

11 marzo 2025

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

