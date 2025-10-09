SIDERWEB - La community dell'acciaio

Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro

Michele Vezzola (Sales Manager) racconta come l'azienda sta rendendo i processi più sicuri ed efficienti

9 ottobre 2025 Translated by Deepl

VERONA Polytec ha presentato a ESTAD 2025 un portafoglio di soluzioni che va dalla robotizzazione dei processi produttivi alla digitalizzazione personalizzata dei flussi industriali, fino all'integrazione di veicoli a guida autonoma, con l’obiettivo di rendere le acciaierie sempre più automatizzate e sicure, operando sempre più spesso come EPC in progetti complessi.

Intervistato da siderweb, Michele Vezzola, Sales Manager di Polytec, ha evidenziato come il mercato richieda oggi un’automazione mirata agli ultimi punti critici e pericolosi del processo siderurgico. Sempre più centrale è l’uso di sistemi di visione e dell’intelligenza artificiale che, nelle soluzioni sviluppate da Polytec, consentono la rilevazione di difetti, la tracciabilità e la raccolta di dati oggettivi, per un efficientamento continuo del processo.
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

9 ottobre 2025

