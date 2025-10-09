SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Industria svizzera: «Quote dimezzate, per noi un p...

Industria svizzera: «Quote dimezzate, per noi un problema enorme»

Swissmem e Swiss Steel chiedono esenzioni dai nuovi piani Ue: «Già con dazi al 25% non possiamo competere»

9 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

La «morsa d’acciaio» di Bruxelles secondo Assofermet - L'associazione avverte: le misure Ue creeranno un captive market e faranno impennare i prezzi per la manifattura

9 ottobre 2025

La «morsa d’acciaio» di Bruxelles secondo Assofermet

L'associazione avverte: le misure Ue creeranno un captive market e faranno impennare i prezzi per la manifattura

di Stefano Gennari
A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile» - I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

8 ottobre 2025

A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile»

I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

di Federico Fusca
Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue - Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

8 ottobre 2025

Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue

Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

di Stefano Gennari
Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio - Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

8 ottobre 2025

Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio

Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

di Sarah Falsone
Acciaio, nuove misure Ue - I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

7 ottobre 2025

Acciaio, nuove misure Ue

I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro Header Nuova strategia Danieli: oltre la market share Nuova strategia Danieli: oltre la market share Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

La «morsa d’acciaio» di Bruxelles secondo Assofermet - L'associazione avverte: le misure Ue creeranno un captive market e faranno impennare i prezzi per la manifattura

9 ottobre 2025

La «morsa d’acciaio» di Bruxelles secondo Assofermet

L'associazione avverte: le misure Ue creeranno un captive market e faranno impennare i prezzi per la manifattura

di Stefano Gennari
A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile» - I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

8 ottobre 2025

A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile»

I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

di Federico Fusca
Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue - Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

8 ottobre 2025

Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue

Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

di Stefano Gennari
Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio - Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

8 ottobre 2025

Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio

Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

di Sarah Falsone
Acciaio, nuove misure Ue - I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

7 ottobre 2025

Acciaio, nuove misure Ue

I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Polytec a ESTAD 2025: anche l'IA per la siderurgia del futuro

 I nostri video

9 ottobre 2025

Polytec ha presentato a ESTAD 2025 un portafoglio di soluzioni che va dalla robotizzazione dei processi produttivi alla ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti