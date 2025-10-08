SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e ind...

A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile»

I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

8 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Sachs ad Ast: «La transizione energetica è la sicurezza dell’Europa» - L’economista invita a investire in reti pulite e acciaio green: «Cooperazione e sostenibilità costano meno della guerra»

8 ottobre 2025

Sachs ad Ast: «La transizione energetica è la sicurezza dell’Europa»

L’economista invita a investire in reti pulite e acciaio green: «Cooperazione e sostenibilità costano meno della guerra»

di Francesca Torricelli
Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue - Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

8 ottobre 2025

Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue

Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

di Stefano Gennari
Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo» - La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

8 ottobre 2025

Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo»

La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

di Sarah Falsone
Acea: «Preoccupano possibili effetti delle proposte della Commissione Ue» - Secondo l’associazione servirebbe «migliore equilibrio tra le esigenze di produttori e utilizzatori di acciaio»

8 ottobre 2025

Acea: «Preoccupano possibili effetti delle proposte della Commissione Ue»

Secondo l’associazione servirebbe «migliore equilibrio tra le esigenze di produttori e utilizzatori di acciaio»

di Federico Fusca
Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio - Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

8 ottobre 2025

Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio

Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Nuova strategia Danieli: oltre la market share Nuova strategia Danieli: oltre la market share Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Sachs ad Ast: «La transizione energetica è la sicurezza dell’Europa» - L’economista invita a investire in reti pulite e acciaio green: «Cooperazione e sostenibilità costano meno della guerra»

8 ottobre 2025

Sachs ad Ast: «La transizione energetica è la sicurezza dell’Europa»

L’economista invita a investire in reti pulite e acciaio green: «Cooperazione e sostenibilità costano meno della guerra»

di Francesca Torricelli
Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue - Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

8 ottobre 2025

Germania, la siderurgia del Saarland sostiene le misure Ue

Governo e industria approvano la proposta di Bruxelles. Ma c'è chi parla di tempi di attuazione troppo lunghi

di Stefano Gennari
Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo» - La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

8 ottobre 2025

Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo»

La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

di Sarah Falsone
Acea: «Preoccupano possibili effetti delle proposte della Commissione Ue» - Secondo l’associazione servirebbe «migliore equilibrio tra le esigenze di produttori e utilizzatori di acciaio»

8 ottobre 2025

Acea: «Preoccupano possibili effetti delle proposte della Commissione Ue»

Secondo l’associazione servirebbe «migliore equilibrio tra le esigenze di produttori e utilizzatori di acciaio»

di Federico Fusca
Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio - Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

8 ottobre 2025

Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio

Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Nuova strategia Danieli: oltre la market share

 I nostri video

8 ottobre 2025

Sul piano strategico, Danieli ha imboccato una nuova direzione: non più soltanto la difesa e l'ampliamento delle quote di mercato, ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti