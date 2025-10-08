SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Provincia di Bolzano: «Fatto il possibile per mant...

Provincia di Bolzano: «Fatto il possibile per mantenere Valbruna a Bolzano»

Il governatore: «Ben due pareri hanno escluso la possibilità di una trattativa diretta per il rinnovo della concessione»

8 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit - Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

16 settembre 2025

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit

Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

di Redazione siderweb
Acciaierie Valbruna, Urso convoca tavolo per il 15 settembre - Il futuro dell’industria siderurgica di Bolzano in bilico dopo la scadenza della concessione trentennale del terreno

9 settembre 2025

Acciaierie Valbruna, Urso convoca tavolo per il 15 settembre

Il futuro dell’industria siderurgica di Bolzano in bilico dopo la scadenza della concessione trentennale del terreno

di Stefano Gennari
Acciaierie Valbruna: scendono i ricavi - Migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

29 agosto 2025

Acciaierie Valbruna: scendono i ricavi

Migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

di Gianfranco Tosini
Valbruna: investimento da 28 milioni di dollari negli Usa - L’azienda installerà un forno di rifusione e di linee di pelatura e raddrizzatura nel suo stabilimento in Indiana

6 giugno 2025

Valbruna: investimento da 28 milioni di dollari negli Usa

L’azienda installerà un forno di rifusione e di linee di pelatura e raddrizzatura nel suo stabilimento in Indiana

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Nuova strategia Danieli: oltre la market share Nuova strategia Danieli: oltre la market share Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit - Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

16 settembre 2025

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit

Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

di Redazione siderweb
Acciaierie Valbruna, Urso convoca tavolo per il 15 settembre - Il futuro dell’industria siderurgica di Bolzano in bilico dopo la scadenza della concessione trentennale del terreno

9 settembre 2025

Acciaierie Valbruna, Urso convoca tavolo per il 15 settembre

Il futuro dell’industria siderurgica di Bolzano in bilico dopo la scadenza della concessione trentennale del terreno

di Stefano Gennari
Acciaierie Valbruna: scendono i ricavi - Migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

29 agosto 2025

Acciaierie Valbruna: scendono i ricavi

Migliora la situazione finanziaria e patrimoniale

di Gianfranco Tosini
Valbruna: investimento da 28 milioni di dollari negli Usa - L’azienda installerà un forno di rifusione e di linee di pelatura e raddrizzatura nel suo stabilimento in Indiana

6 giugno 2025

Valbruna: investimento da 28 milioni di dollari negli Usa

L’azienda installerà un forno di rifusione e di linee di pelatura e raddrizzatura nel suo stabilimento in Indiana

di Federico Fusca
Provincia di Bolzano: «Fatto il possibile per mantenere Valbruna a Bolzano» - Il governatore: «Ben due pareri hanno escluso la possibilità di una trattativa diretta per il rinnovo della concessione»

8 ottobre 2025

Provincia di Bolzano: «Fatto il possibile per mantenere Valbruna a Bolzano»

Il governatore: «Ben due pareri hanno escluso la possibilità di una trattativa diretta per il rinnovo della concessione»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Nuova strategia Danieli: oltre la market share

 I nostri video

8 ottobre 2025

Sul piano strategico, Danieli ha imboccato una nuova direzione: non più soltanto la difesa e l'ampliamento delle quote di mercato, ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti