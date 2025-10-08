SIDERWEB - La community dell'acciaio

Unesid appoggia il nuovo scudo commerciale europeo per l’acciaio

L’associazione chiede un’adozione rapida del meccanismo e ne sollecita l’estensione ai prodotti trasformati

8 ottobre 2025

WV Stahl: sì al nuovo scudo commerciale Ue - Groebler: «Un segnale forte e la base necessaria per una concorrenza leale»

8 ottobre 2025

WV Stahl: sì al nuovo scudo commerciale Ue

Groebler: «Un segnale forte e la base necessaria per una concorrenza leale»

di Sarah Falsone
Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo» - La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

8 ottobre 2025

Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo»

La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

di Sarah Falsone
Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio - Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

8 ottobre 2025

Seul in allarme per la stretta Ue sull’acciaio

Le nuove misure minacciano le esportazioni verso l’Europa. Consultazioni bilaterali in vista con Bruxelles

di Sarah Falsone
Acciaio, nuove misure Ue - I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

7 ottobre 2025

Acciaio, nuove misure Ue

I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende (in aggiornamento)

di Redazione siderweb
Uk, preoccupazioni per le prossime misure Ue di difesa commerciale - La siderurgia britannica teme una riduzione della metà delle esportazioni verso l’Europa

7 ottobre 2025

Uk, preoccupazioni per le prossime misure Ue di difesa commerciale

La siderurgia britannica teme una riduzione della metà delle esportazioni verso l’Europa

di Federico Fusca
Unesid: «Serve un nuovo scudo commerciale Ue» - Tra le richieste, un dazio al 50% fuori contingente e applicazione del criterio “melted & poured”

4 settembre 2025

Unesid: «Serve un nuovo scudo commerciale Ue»

Tra le richieste, un dazio al 50% fuori contingente e applicazione del criterio “melted & poured”

di Sarah Falsone
Acciaio, Unesid chiede all'Ue misure urgenti - Import in aumento, caro energia. Il Governo spagnolo stanzia 600 milioni per i settori a rischio "carbon leakage"

18 giugno 2025

Acciaio, Unesid chiede all'Ue misure urgenti

Import in aumento, caro energia. Il Governo spagnolo stanzia 600 milioni per i settori a rischio "carbon leakage"

di Stefano Gennari
Unesid in prima linea a Bruxelles per la siderurgia europea - Richieste misure urgenti a sostegno del comparto sui temi di energia, decarbonizzazione, commercio e export rottame

3 giugno 2025

Unesid in prima linea a Bruxelles per la siderurgia europea

Richieste misure urgenti a sostegno del comparto sui temi di energia, decarbonizzazione, commercio e export rottame

di Sarah Falsone
Lascia un Commento

ARTICOLI SIMILI

2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Nuova strategia Danieli: oltre la market share

8 ottobre 2025

Sul piano strategico, Danieli ha imboccato una nuova direzione: non più soltanto la difesa e l'ampliamento delle quote di mercato, ...

