Nuova strategia Danieli: oltre la market share

Giacomo Mareschi Danieli a ESTAD 2025: dopo Novastilmec, altre operazioni per ampliare il portfolio tecnologico

8 ottobre 2025

VERONA – Mentre in Europa il settore siderurgico affronta ancora un periodo difficile, altre aree del mondo stanno sostenendo le commesse per Danieli: India, Giappone, Nord America e Medio Oriente rappresentano oggi mercati dinamici e in espansione. Lo ha raccontato a siderweb il Ceo Giacomo Mareschi Danieli durante ESTAD 2025, sottolineando come la diversificazione geografica e tecnologica rappresenti un punto di forza del gruppo con sede a Buttrio (Ud).
Sul piano strategico, Danieli ha imboccato una nuova direzione: non più soltanto la difesa e l'ampliamento delle quote di mercato, ma anche acquisizioni mirate per arricchire il portafoglio tecnologico. L'ingresso in Novastilmec, annunciato lo scorso agosto, segna l'avvio di questa fase, che prevede ulteriori investimenti in realtà medio-piccole ad alto contenuto innovativo.
Parallelamente, prosegue per ABS, la divisione Steel Making del gruppo, lo sviluppo del Digital Green Plant, che potrebbe entrare in funzione entro la fine del prossimo anno. Sul fronte commerciale, i dazi hanno avuto un impatto diretto limitato sull’attività di ABS, ma il vero rischio – ha avvertito Mareschi Danieli – deriva dalle pressioni dei Paesi esportatori esclusi dal mercato statunitense e ora orientati verso l'Europa. Un contesto in cui il Ceo valuta positivamente la recente proposta della Commissione Ue relativa a nuove misure di difesa del settore siderurgico.
S. G.   
