SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novemb...

Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novembre

Trump ha annunciato lo slittamento di un mese della data d’applicazione delle tariffe al 25% sui veicoli pesanti

7 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo - Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

30 settembre 2025

Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo

Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

di Sarah Falsone
Outokumpu: «Dazi Usa hanno rallentato la supply chain dell’inox» - Secondo un white paper dell’azienda, un terzo delle aziende avrebbe sospeso o ritardato gli ordini

22 settembre 2025

Outokumpu: «Dazi Usa hanno rallentato la supply chain dell’inox»

Secondo un white paper dell’azienda, un terzo delle aziende avrebbe sospeso o ritardato gli ordini

di Federico Fusca
Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza - Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

15 settembre 2025

Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza

Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

di Gianfranco Tosini
Assofermet Acciai: tra normative Ue e dazi Usa cresce l'incertezza - Difficoltà per i centri servizi acciai piani a trasferire l'aumento dei costi sulla clientela

11 settembre 2025

Assofermet Acciai: tra normative Ue e dazi Usa cresce l'incertezza

Difficoltà per i centri servizi acciai piani a trasferire l'aumento dei costi sulla clientela

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo - Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

30 settembre 2025

Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo

Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

di Sarah Falsone
Outokumpu: «Dazi Usa hanno rallentato la supply chain dell’inox» - Secondo un white paper dell’azienda, un terzo delle aziende avrebbe sospeso o ritardato gli ordini

22 settembre 2025

Outokumpu: «Dazi Usa hanno rallentato la supply chain dell’inox»

Secondo un white paper dell’azienda, un terzo delle aziende avrebbe sospeso o ritardato gli ordini

di Federico Fusca
Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza - Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

15 settembre 2025

Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza

Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

di Gianfranco Tosini
Assofermet Acciai: tra normative Ue e dazi Usa cresce l'incertezza - Difficoltà per i centri servizi acciai piani a trasferire l'aumento dei costi sulla clientela

11 settembre 2025

Assofermet Acciai: tra normative Ue e dazi Usa cresce l'incertezza

Difficoltà per i centri servizi acciai piani a trasferire l'aumento dei costi sulla clientela

di Stefano Gennari
Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novembre - Trump ha annunciato lo slittamento di un mese della data d’applicazione delle tariffe al 25% sui veicoli pesanti

7 ottobre 2025

Usa, i dazi sui camion sono rimandati al 1° novembre

Trump ha annunciato lo slittamento di un mese della data d’applicazione delle tariffe al 25% sui veicoli pesanti

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025

 I nostri video

6 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana. Oggi il riassunto di settembre ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti