Primetals: avviato un laminatoio per LY Steel
L'impianto è dedicato alla produzione di coils in acciaio al silicio a grani orientati e non orientati
7 ottobre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
7 ottobre 2025
Tubi senza saldatura, mercato stabile ma in attesa di segnali
Prezzi fermi e domanda debole nonostante gli stimoli del Pnrr
-
7 ottobre 2025
Tubi saldati, mercato in cerca di chiarezza
Attese riduzioni delle importazioni fino al 40% e una possibile ripresa della domanda apparente
-
6 ottobre 2025
Coils: mercato a un punto di svolta
Tra nuove misure Ue e Cbam, importazioni paralizzate e prezzi in risalita: cresce l’incertezza per la distribuzione
-
3 ottobre 2025
Rottame: attese nuove riduzioni a ottobre
Domanda debole e buona disponibilità sul mercato europeo
-
2 ottobre 2025
Disponibilità abbondante, domanda debole e incertezze normative bloccano gli operatori
SPECIALI
Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa
Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?
Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025
6 ottobre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana. Oggi il riassunto di settembre ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento