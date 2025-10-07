SIDERWEB - La community dell'acciaio

Jindal Stainless inaugura la sua prima unità di fabbricazione

La struttura soddisferà principalmente la domanda del settore infrastrutture stradali

7 ottobre 2025

Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025
di Stefano Gennari
Jindal Stainless, nuovo stabilimento nel Maharashtra - L’investimento di 4,4 miliardi di euro dovrebbe essere sviluppato nei prossimi 10 anni creando 15.000 posti di lavoro

28 marzo 2025

Jindal Stainless, nuovo stabilimento nel Maharashtra

L’investimento di 4,4 miliardi di euro dovrebbe essere sviluppato nei prossimi 10 anni creando 15.000 posti di lavoro

di Sarah Falsone
Inox, l'India avvia un'indagine antidumping contro tre Paesi - Sotto la lente della Dgtr vi sono i piani laminati a freddo provenienti da Cina, Indonesia e Vietnam

6 ottobre 2025

Inox, l'India avvia un'indagine antidumping contro tre Paesi

Sotto la lente della Dgtr vi sono i piani laminati a freddo provenienti da Cina, Indonesia e Vietnam

di Stefano Gennari
Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp - Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

17 settembre 2025

Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp

Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

di Stefano Gennari
I pretendenti di Acciaierie d'Italia (2/3) - Vulcan Green Steel, un nuovo player tra India e Oman

10 ottobre 2024

I pretendenti di Acciaierie d'Italia (2/3)

Vulcan Green Steel, un nuovo player tra India e Oman

di Gianfranco Tosini
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025

 I nostri video

6 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana. Oggi il riassunto di settembre ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti