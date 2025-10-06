SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Assofermet Rottami: settembre in calo

Assofermet Rottami: settembre in calo

Debolezza dei prezzi e aumento dell’incertezza hanno influenzato il mercato. Sentiment di ottobre negativo

6 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti - Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

6 ottobre 2025

Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti

Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

di Sarah Falsone
Piani laminati a freddo, Assofermet contro l'indagine Ue - «A rischio la continuità dell'approvvigionamento». L'associazione chiede a Bruxelles maggiore equilibrio

22 settembre 2025

Piani laminati a freddo, Assofermet contro l'indagine Ue

«A rischio la continuità dell'approvvigionamento». L'associazione chiede a Bruxelles maggiore equilibrio

di Stefano Gennari
Assofermet svela i contenuti della lettera inviata a Governo e Ue - Nel testo le proposte per la nuova Salvaguardia e la richiesta di evitare eccessive restrizioni all’import

18 settembre 2025

Assofermet svela i contenuti della lettera inviata a Governo e Ue

Nel testo le proposte per la nuova Salvaguardia e la richiesta di evitare eccessive restrizioni all’import

di Federico Fusca
Assofermet: «Preoccupati per misure di difesa commerciale Ue» - «Eccessive restrizioni all’import sarebbero devastanti per la manifattura europea»

16 settembre 2025

Assofermet: «Preoccupati per misure di difesa commerciale Ue»

«Eccessive restrizioni all’import sarebbero devastanti per la manifattura europea»

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti - Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

6 ottobre 2025

Cbam: Eurometal e Assofermet chiedono correttivi urgenti

Ue sollecitata a colmare le lacune normative e ad adottare misure transitorie per tutelare filiera e occupazione

di Sarah Falsone
Piani laminati a freddo, Assofermet contro l'indagine Ue - «A rischio la continuità dell'approvvigionamento». L'associazione chiede a Bruxelles maggiore equilibrio

22 settembre 2025

Piani laminati a freddo, Assofermet contro l'indagine Ue

«A rischio la continuità dell'approvvigionamento». L'associazione chiede a Bruxelles maggiore equilibrio

di Stefano Gennari
Assofermet svela i contenuti della lettera inviata a Governo e Ue - Nel testo le proposte per la nuova Salvaguardia e la richiesta di evitare eccessive restrizioni all’import

18 settembre 2025

Assofermet svela i contenuti della lettera inviata a Governo e Ue

Nel testo le proposte per la nuova Salvaguardia e la richiesta di evitare eccessive restrizioni all’import

di Federico Fusca
Assofermet: «Preoccupati per misure di difesa commerciale Ue» - «Eccessive restrizioni all’import sarebbero devastanti per la manifattura europea»

16 settembre 2025

Assofermet: «Preoccupati per misure di difesa commerciale Ue»

«Eccessive restrizioni all’import sarebbero devastanti per la manifattura europea»

di Redazione siderweb
Assofermet Rottami: settembre in calo - Debolezza dei prezzi e aumento dell’incertezza hanno influenzato il mercato. Sentiment di ottobre negativo

6 ottobre 2025

Assofermet Rottami: settembre in calo

Debolezza dei prezzi e aumento dell’incertezza hanno influenzato il mercato. Sentiment di ottobre negativo

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025

 I nostri video

3 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il vertice di Eurofer e industriAll a Bruxelles per sollecitare all'Ue misure in ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti