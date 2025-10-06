Mercato flash: a settembre prevale la staticità
MERCATI
6 ottobre 2025
Coils: mercato a un punto di svolta
Tra nuove misure Ue e Cbam, importazioni paralizzate e prezzi in risalita: cresce l’incertezza per la distribuzione
3 ottobre 2025
Rottame: attese nuove riduzioni a ottobre
Domanda debole e buona disponibilità sul mercato europeo
2 ottobre 2025
Disponibilità abbondante, domanda debole e incertezze normative bloccano gli operatori
2 ottobre 2025
Prezzi cinesi non competitivi per i carichi minimi, troppo alti invece i livelli dai mercati vicini
1 ottobre 2025
Tondo: il mercato resta sotto pressione
Prosegue l'erosione dei prezzi
SPECIALI
Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa
Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?
siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025
3 ottobre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il vertice di Eurofer e industriAll a Bruxelles per sollecitare all'Ue misure in ...
