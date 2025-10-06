SIDERWEB - La community dell'acciaio

Gse: pubblicate le linee guida per decarbonizzare la siderurgia

Il Gestore dei servizi energetici ha prodotto due documenti i comparti hard to abate nella transizione green

6 ottobre 2025

Lascia un Commento

di Redazione siderweb
Energy release 2.0: pubblicato il bando - Il prezzo di cessione dell’energia da parte del GSE sarà di 65 euro/MWh

21 novembre 2024

Energy release 2.0: pubblicato il bando

Il prezzo di cessione dell’energia da parte del GSE sarà di 65 euro/MWh

di Redazione siderweb
Energy release: prorogato il termine per l’accesso alla misura - Gli energivori possono partecipare singolarmente o in forma aggregata

8 gennaio 2025

Energy release: prorogato il termine per l’accesso alla misura

Gli energivori possono partecipare singolarmente o in forma aggregata

di Redazione siderweb
Energy release: «Separare il costo dell’energia dal prezzo del gas» - È questo il vero obiettivo della misura secondo BIP. Ecco quali possono essere i benefici immediati

28 novembre 2024

Energy release: «Separare il costo dell’energia dal prezzo del gas»

È questo il vero obiettivo della misura secondo BIP. Ecco quali possono essere i benefici immediati

di Elisa Bonomelli
La centralità del rottame nel futuro della siderurgia - Se ne parla il 7 novembre a Ecomondo, con Ferrari, Rinaldini, Vezzosi e Zanardi

29 ottobre 2024

La centralità del rottame nel futuro della siderurgia

Se ne parla il 7 novembre a Ecomondo, con Ferrari, Rinaldini, Vezzosi e Zanardi

di Redazione siderweb
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti