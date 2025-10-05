SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio Ue: dalla Salvaguardia a una difesa perman...

Acciaio Ue: dalla Salvaguardia a una difesa permanente

Nella bozza di Bruxelles: quota totale da 18,3 milioni ton, dazio del 50%, "melted and poured", stop al riporto

5 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio Ue: dalla Salvaguardia a una difesa permanente - Nella bozza di Bruxelles: quota totale da 18,3 milioni ton, dazio del 50%, "melted and poured", stop al riporto

5 ottobre 2025

Acciaio Ue: dalla Salvaguardia a una difesa permanente

Nella bozza di Bruxelles: quota totale da 18,3 milioni ton, dazio del 50%, "melted and poured", stop al riporto

di Stefano Gennari
Salvaguardia Ue aggiornata, pubblicato il regolamento di esecuzione - Suddivisione della categoria coils a caldo, relaxation allo 0,1%, nuovi cap nei contingenti residui, stop al riporto

25 marzo 2025

Salvaguardia Ue aggiornata, pubblicato il regolamento di esecuzione

Suddivisione della categoria coils a caldo, relaxation allo 0,1%, nuovi cap nei contingenti residui, stop al riporto

di Stefano Gennari
Acciaio Ue sotto pressione, 11 Paesi chiedono di rafforzare la Salvaguardia - In un "non-paper", proposte quali riduzione delle quote, raddoppio del dazio fuori quota e "melted and poured"

29 luglio 2025

Acciaio Ue sotto pressione, 11 Paesi chiedono di rafforzare la Salvaguardia

In un "non-paper", proposte quali riduzione delle quote, raddoppio del dazio fuori quota e "melted and poured"

di Stefano Gennari
Ue verso una conferma dell'esenzione dai dazi per l'acciaio ucraino - «Contribuirebbe ad alleviare la difficile situazione in cui versano le imprese ucraine»

10 marzo 2025

Ue verso una conferma dell'esenzione dai dazi per l'acciaio ucraino

«Contribuirebbe ad alleviare la difficile situazione in cui versano le imprese ucraine»

di Stefano Gennari
L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana - Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

29 luglio 2025

L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana

Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025

 I nostri video

3 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il vertice di Eurofer e industriAll a Bruxelles per sollecitare all'Ue misure in ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti