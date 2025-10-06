SIDERWEB - La community dell'acciaio

Inox, l'India avvia un'indagine antidumping contro tre Paesi

Sotto la lente della Dgtr vi sono i piani laminati a freddo provenienti da Cina, Indonesia e Vietnam

6 ottobre 2025

Inox, l'India avvia un'indagine antidumping contro tre Paesi - Sotto la lente della Dgtr vi sono i piani laminati a freddo provenienti da Cina, Indonesia e Vietnam

6 ottobre 2025

Inox, l'India avvia un'indagine antidumping contro tre Paesi

Sotto la lente della Dgtr vi sono i piani laminati a freddo provenienti da Cina, Indonesia e Vietnam

di Stefano Gennari
