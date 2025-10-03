SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: verso nuove misure Ue per l'acciaio

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

3 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il vertice di Eurofer e industriAll a Bruxelles per sollecitare all'Ue misure in difesa dell'acciaio. Ma anche l'ultimo webinar del ciclo MERCATO & DINTORNI e gli ultimi sviluppi nella vicenda ex Ilva. 

S. F.   
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

