SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. L’Indonesia chiede la rimozione dei dazi Ue

L’Indonesia chiede la rimozione dei dazi Ue

La richiesta è arrivata in seguito alla pronuncia della Wto a favore del Paese del Sud-est asiatico

3 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Rumor: Ue verso il dimezzamento delle quote import - Sui volumi extra-quota ipotesi di dazio al 50%. Annuncio ufficiale il 7 ottobre

1 ottobre 2025

Rumor: Ue verso il dimezzamento delle quote import

Sui volumi extra-quota ipotesi di dazio al 50%. Annuncio ufficiale il 7 ottobre

di Stefano Gennari
British Steel fornisce bramme a Tata per aggirare i dazi di Trump - Secondo The Guardian, Scunthorpe ha venduto acciaio al gruppo indiano per soddisfare i requisiti Usa

1 ottobre 2025

British Steel fornisce bramme a Tata per aggirare i dazi di Trump

Secondo The Guardian, Scunthorpe ha venduto acciaio al gruppo indiano per soddisfare i requisiti Usa

di Sarah Falsone
Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole» - Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

30 settembre 2025

Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole»

Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

di Sarah Falsone
Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo - Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

30 settembre 2025

Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo

Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Rumor: Ue verso il dimezzamento delle quote import - Sui volumi extra-quota ipotesi di dazio al 50%. Annuncio ufficiale il 7 ottobre

1 ottobre 2025

Rumor: Ue verso il dimezzamento delle quote import

Sui volumi extra-quota ipotesi di dazio al 50%. Annuncio ufficiale il 7 ottobre

di Stefano Gennari
British Steel fornisce bramme a Tata per aggirare i dazi di Trump - Secondo The Guardian, Scunthorpe ha venduto acciaio al gruppo indiano per soddisfare i requisiti Usa

1 ottobre 2025

British Steel fornisce bramme a Tata per aggirare i dazi di Trump

Secondo The Guardian, Scunthorpe ha venduto acciaio al gruppo indiano per soddisfare i requisiti Usa

di Sarah Falsone
Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole» - Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

30 settembre 2025

Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole»

Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

di Sarah Falsone
Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo - Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

30 settembre 2025

Algoma ottiene 500 milioni di dollari canadesi dal Governo

Il sostegno garantirà liquidità in un mercato segnato dai dazi Usa e permetterà di completare il progetto Eaf

di Sarah Falsone
L’Indonesia chiede la rimozione dei dazi Ue - La richiesta è arrivata in seguito alla pronuncia della Wto a favore del Paese del Sud-est asiatico

3 ottobre 2025

L’Indonesia chiede la rimozione dei dazi Ue

La richiesta è arrivata in seguito alla pronuncia della Wto a favore del Paese del Sud-est asiatico

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025

 I nostri video

3 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il vertice di Eurofer e industriAll a Bruxelles per sollecitare all'Ue misure in ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti