SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. thyssenkrupp, offerta Jindal Steel «molto interess...

thyssenkrupp, offerta Jindal Steel «molto interessante»

Valutazione sarebbe di 140 milioni di euro. Henne: «Avuti colloqui costruttivi». Kretinsky vende le quote di TKSE

2 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

thyssenkrupp, offerta Jindal Steel «molto interessante» - Valutazione sarebbe di 140 milioni di euro. Henne: «Avuti colloqui costruttivi». Kretinsky vende le quote di TKSE

2 ottobre 2025

thyssenkrupp, offerta Jindal Steel «molto interessante»

Valutazione sarebbe di 140 milioni di euro. Henne: «Avuti colloqui costruttivi». Kretinsky vende le quote di TKSE

di Federico Fusca
thyssenkrupp al lavoro su un “piano B” per la divisione Steel - L’azienda starebbe valutando diverse possibilità nel caso l’intesa con Kretinsky non andasse a buon fine

29 ottobre 2024

thyssenkrupp al lavoro su un “piano B” per la divisione Steel

L’azienda starebbe valutando diverse possibilità nel caso l’intesa con Kretinsky non andasse a buon fine

di Davide Lorenzini
thyssenkrupp Steel recede dal contratto di fornitura con HKM - Il produttore tedesco mira a rafforzare la propria autonomia operativa e stabilità economica

7 aprile 2025

thyssenkrupp Steel recede dal contratto di fornitura con HKM

Il produttore tedesco mira a rafforzare la propria autonomia operativa e stabilità economica

di Sarah Falsone
Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp - Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

17 settembre 2025

Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp

Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

di Stefano Gennari
thyssenkrupp: «rosso» nel 2024 - Il gruppo tedesco riduce le perdite nonostante un decremento del fatturato

19 novembre 2024

thyssenkrupp: «rosso» nel 2024

Il gruppo tedesco riduce le perdite nonostante un decremento del fatturato

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai piani al carbonio sotto la lente

 I nostri video

2 ottobre 2025

Nel nono appuntamento del 2025 di Mercato & Dintorni i prodotti piani in acciaio al carbonio tornano sotto i riflettori. Qual è lo ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti