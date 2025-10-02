SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. Vallourec: nuova commessa da Petrobas

Vallourec: nuova commessa da Petrobas

Il player francese fornirà 30 unità Submagnético Free Flow, la soluzione antincrostazione per tubi OCTG

2 ottobre 2025

Vallourec si aggiudica una maxi fornitura per Petrobras - La commessa relativa a conduttore Octg potrà generare ricavi fino a 1 miliardo di dollari

12 settembre 2025

Vallourec si aggiudica una maxi fornitura per Petrobras

La commessa relativa a conduttore Octg potrà generare ricavi fino a 1 miliardo di dollari

di Federico Fusca
Vallourec completa la cessione di Serimax per 79 milioni di euro - L’operazione rientra nel piano strategico New Vallourec per focalizzare il gruppo sulle soluzioni tubolari premium

29 luglio 2025

Vallourec completa la cessione di Serimax per 79 milioni di euro

L’operazione rientra nel piano strategico New Vallourec per focalizzare il gruppo sulle soluzioni tubolari premium

di Sarah Falsone
Vallourec: primo semestre in rallentamento - Outlook positivo per la seconda metà dell’anno. Previsto un Ebitda tra 195 e 225 milioni di euro nel terzo trimestre

25 luglio 2025

Vallourec: primo semestre in rallentamento

Outlook positivo per la seconda metà dell’anno. Previsto un Ebitda tra 195 e 225 milioni di euro nel terzo trimestre

di Sarah Falsone
Vallourec cede il sito di Déville-lès-Rouen a Vinci Immobilier - L’area diventerà un nuovo polo per lo sviluppo economico e ambientale

23 luglio 2025

Vallourec cede il sito di Déville-lès-Rouen a Vinci Immobilier

L’area diventerà un nuovo polo per lo sviluppo economico e ambientale

di Sarah Falsone
Lascia un Commento

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

MERCATO & DINTORNI | Acciai piani al carbonio sotto la lente

2 ottobre 2025

Nel nono appuntamento del 2025 di Mercato & Dintorni i prodotti piani in acciaio al carbonio tornano sotto i riflettori. Qual è lo ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti