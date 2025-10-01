SIDERWEB - La community dell'acciaio

Tata Steel UK avvia i lavori per la nuova linea di decapaggio a Port Talbot

Parte l’investimento da 1,25 miliardi di sterline per la siderurgia a basse emissioni

1 ottobre 2025

Tata Steel UK avvia i lavori per la nuova linea di decapaggio a Port Talbot - Parte l’investimento da 1,25 miliardi di sterline per la siderurgia a basse emissioni

1 ottobre 2025

Tata Steel UK avvia i lavori per la nuova linea di decapaggio a Port Talbot

Parte l’investimento da 1,25 miliardi di sterline per la siderurgia a basse emissioni

di Sarah Falsone
Tata Steel UK avvia la costruzione del nuovo Eaf a Port Talbot - Con un investimento da 1,25 miliardi di sterline, il forno ridurrà le emissioni del 90% e sosterrà l’occupazione

14 luglio 2025

Tata Steel UK avvia la costruzione del nuovo Eaf a Port Talbot

Con un investimento da 1,25 miliardi di sterline, il forno ridurrà le emissioni del 90% e sosterrà l’occupazione

di Sarah Falsone
Port Talbot, approvato il progetto del forno elettrico di Tata Steel - I lavori di costruzione inizieranno nell'estate 2025

19 febbraio 2025

Port Talbot, approvato il progetto del forno elettrico di Tata Steel

I lavori di costruzione inizieranno nell'estate 2025

di Stefano Gennari
Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel - Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

14 aprile 2025

Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel

Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

di Federico Fusca
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

