SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. The Nuclear Company e Nucor insieme per rilanciare...

The Nuclear Company e Nucor insieme per rilanciare la filiera nucleare Usa

L’intesa punta a promuovere acciai certificati NQA-1 e attrarre investimenti industriali

1 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Assofond sostiene il rilancio del nucleare in Italia - Zanardi: «Tecnologia fondamentale per la decarbonizzazione e per la competitività dell’industria italiana»

18 luglio 2025

Assofond sostiene il rilancio del nucleare in Italia

Zanardi: «Tecnologia fondamentale per la decarbonizzazione e per la competitività dell’industria italiana»

di Redazione siderweb
Dazi Usa-Ue, scatta il conto alla rovescia - La nuova proposta di Trump prevede tariffe del 10% e di incrementare l’import di Gnl e combustibile nucleare

27 giugno 2025

Dazi Usa-Ue, scatta il conto alla rovescia

La nuova proposta di Trump prevede tariffe del 10% e di incrementare l’import di Gnl e combustibile nucleare

di Sarah Falsone
Fos-sur-Mer, Marcegaglia sigla con EDF accordo decennale sull'energia - Antonio ed Emma Marcegaglia: «Opzione nucleare passaggio fondamentale per gli obiettivi di neutralità climatica»

25 giugno 2025

Fos-sur-Mer, Marcegaglia sigla con EDF accordo decennale sull'energia

Antonio ed Emma Marcegaglia: «Opzione nucleare passaggio fondamentale per gli obiettivi di neutralità climatica»

di Stefano Gennari
Nucleare, Ue: 241 miliardi di euro di investimenti entro il 2050 - Ministro Fratin: «L’Italia aderirà all’Alleanza Nucleare come membro effettivo»

13 giugno 2025

Nucleare, Ue: 241 miliardi di euro di investimenti entro il 2050

Ministro Fratin: «L’Italia aderirà all’Alleanza Nucleare come membro effettivo»

di Sarah Falsone
Hyundai Steel entra nel settore nucleare Usa - È il primo produttore di acciaio del Paese a ottenere la certificazione ASME per componenti destinati ai reattori

16 aprile 2025

Hyundai Steel entra nel settore nucleare Usa

È il primo produttore di acciaio del Paese a ottenere la certificazione ASME per componenti destinati ai reattori

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Assofond sostiene il rilancio del nucleare in Italia - Zanardi: «Tecnologia fondamentale per la decarbonizzazione e per la competitività dell’industria italiana»

18 luglio 2025

Assofond sostiene il rilancio del nucleare in Italia

Zanardi: «Tecnologia fondamentale per la decarbonizzazione e per la competitività dell’industria italiana»

di Redazione siderweb
Dazi Usa-Ue, scatta il conto alla rovescia - La nuova proposta di Trump prevede tariffe del 10% e di incrementare l’import di Gnl e combustibile nucleare

27 giugno 2025

Dazi Usa-Ue, scatta il conto alla rovescia

La nuova proposta di Trump prevede tariffe del 10% e di incrementare l’import di Gnl e combustibile nucleare

di Sarah Falsone
Fos-sur-Mer, Marcegaglia sigla con EDF accordo decennale sull'energia - Antonio ed Emma Marcegaglia: «Opzione nucleare passaggio fondamentale per gli obiettivi di neutralità climatica»

25 giugno 2025

Fos-sur-Mer, Marcegaglia sigla con EDF accordo decennale sull'energia

Antonio ed Emma Marcegaglia: «Opzione nucleare passaggio fondamentale per gli obiettivi di neutralità climatica»

di Stefano Gennari
Nucleare, Ue: 241 miliardi di euro di investimenti entro il 2050 - Ministro Fratin: «L’Italia aderirà all’Alleanza Nucleare come membro effettivo»

13 giugno 2025

Nucleare, Ue: 241 miliardi di euro di investimenti entro il 2050

Ministro Fratin: «L’Italia aderirà all’Alleanza Nucleare come membro effettivo»

di Sarah Falsone
Hyundai Steel entra nel settore nucleare Usa - È il primo produttore di acciaio del Paese a ottenere la certificazione ASME per componenti destinati ai reattori

16 aprile 2025

Hyundai Steel entra nel settore nucleare Usa

È il primo produttore di acciaio del Paese a ottenere la certificazione ASME per componenti destinati ai reattori

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti