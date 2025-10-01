SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Automazione e resilienza: la sfida dei centri serv...

Automazione e resilienza: la sfida dei centri servizi inox

Roberto Chiesa (Aperam Italy): «Non basta resistere agli shock, bisogna trasformarli in opportunità»

1 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Automazione e resilienza: la sfida dei centri servizi inox - Roberto Chiesa (Aperam Italy): «Non basta resistere agli shock, bisogna trasformarli in opportunità»

1 ottobre 2025

Automazione e resilienza: la sfida dei centri servizi inox

Roberto Chiesa (Aperam Italy): «Non basta resistere agli shock, bisogna trasformarli in opportunità»

di Stefano Gennari
Innovazione, ottimizzazione e sostenibilità per affrontare un 2025 di sfide - Per gli ospiti della tavola rotonda di Bilanci d'acciaio le criticità del 2024 caratterizzeranno anche il prossimo anno

13 novembre 2024

Innovazione, ottimizzazione e sostenibilità per affrontare un 2025 di sfide

Per gli ospiti della tavola rotonda di Bilanci d'acciaio le criticità del 2024 caratterizzeranno anche il prossimo anno

di Stefano Gennari
Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue» - «La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

15 maggio 2025

Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue»

«La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

di Stefano Gennari
Lutto d’acciaio - Tuxor in cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Luca Ferrero, figlio del fondatore Giuseppe

14 novembre 2024

Lutto d’acciaio

Tuxor in cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Luca Ferrero, figlio del fondatore Giuseppe

di Redazione siderweb
L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza - Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

14 luglio 2025

L'industria siderurgica iraniana: sfide e resilienza

Dalle origini nel Novecento alla produzione moderna: l’acciaio è oggi un pilastro dell’economia dell'ex Persia (1/2)

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti