SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione...

Siderurgia giapponese contro i dazi Ue: «Decisione ingiusta e deplorevole»

Il presidente della Jisf, Tadashi Imai, contesta le misure AD sugli HRC. L’industria «valuterà le prossime mosse»

30 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ue: dazi antidumping definitivi sui coils a caldo - Le misure sulle importazioni da Egitto, Giappone e Vietnam rimarranno in vigore per cinque anni

26 settembre 2025

Ue: dazi antidumping definitivi sui coils a caldo

Le misure sulle importazioni da Egitto, Giappone e Vietnam rimarranno in vigore per cinque anni

di Stefano Gennari
Ue: indagine antidumping sui laminati a freddo da 5 Paesi - Sotto la lente le importazioni da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam

18 settembre 2025

Ue: indagine antidumping sui laminati a freddo da 5 Paesi

Sotto la lente le importazioni da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam

di Stefano Gennari
Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel - L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

31 luglio 2025

Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel

L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

di Sarah Falsone
Corea del Sud: dazi antidumping provvisori sugli HRC da Cina e Giappone - Le aliquote delle tariffe variano tra il 281,6% e il 33,57%

30 luglio 2025

Corea del Sud: dazi antidumping provvisori sugli HRC da Cina e Giappone

Le aliquote delle tariffe variano tra il 281,6% e il 33,57%

di Stefano Gennari
India: import di acciai finiti in calo - Tra aprile e giugno giù gli acquisti da Cina e Giappone per i dazi. Il Paese rimane comunque importatore netto

29 luglio 2025

India: import di acciai finiti in calo

Tra aprile e giugno giù gli acquisti da Cina e Giappone per i dazi. Il Paese rimane comunque importatore netto

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ue: dazi antidumping definitivi sui coils a caldo - Le misure sulle importazioni da Egitto, Giappone e Vietnam rimarranno in vigore per cinque anni

26 settembre 2025

Ue: dazi antidumping definitivi sui coils a caldo

Le misure sulle importazioni da Egitto, Giappone e Vietnam rimarranno in vigore per cinque anni

di Stefano Gennari
Ue: indagine antidumping sui laminati a freddo da 5 Paesi - Sotto la lente le importazioni da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam

18 settembre 2025

Ue: indagine antidumping sui laminati a freddo da 5 Paesi

Sotto la lente le importazioni da India, Giappone, Taiwan, Turchia e Vietnam

di Stefano Gennari
Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel - L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

31 luglio 2025

Nippon Steel: accordo con Vestas e nuovi amministratori per US Steel

L’azienda giapponese fornirà acciaio per le torri eoliche e annuncia il board di US Steel

di Sarah Falsone
Corea del Sud: dazi antidumping provvisori sugli HRC da Cina e Giappone - Le aliquote delle tariffe variano tra il 281,6% e il 33,57%

30 luglio 2025

Corea del Sud: dazi antidumping provvisori sugli HRC da Cina e Giappone

Le aliquote delle tariffe variano tra il 281,6% e il 33,57%

di Stefano Gennari
India: import di acciai finiti in calo - Tra aprile e giugno giù gli acquisti da Cina e Giappone per i dazi. Il Paese rimane comunque importatore netto

29 luglio 2025

India: import di acciai finiti in calo

Tra aprile e giugno giù gli acquisti da Cina e Giappone per i dazi. Il Paese rimane comunque importatore netto

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti