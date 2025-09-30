SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di B...

Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di BHP

Gli analisti: «Tattica negoziale che non dovrebbe avere conseguenze significative»

30 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada - Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

30 settembre 2025

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada

Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

di Sarah Falsone
Minerale e coke in rialzo sulle attese di taglio dei tassi e stimoli cinesi - Il sentiment negativo orienta rottame turco verso i minimi pluriennali

15 settembre 2025

Minerale e coke in rialzo sulle attese di taglio dei tassi e stimoli cinesi

Il sentiment negativo orienta rottame turco verso i minimi pluriennali

di Achille Fornasini
La siderurgia italiana ad agosto: recupero margini per l'elettrosiderurgia - Aumenti per minerale di ferro e carbon coke

12 settembre 2025

La siderurgia italiana ad agosto: recupero margini per l'elettrosiderurgia

Aumenti per minerale di ferro e carbon coke

di Gianfranco Tosini
1
India, in arrivo un dazio del 30% sull’export di minerale a basso tenore - Il governo punta a rafforzare l’acciaio nazionale. I minatori avvertono: «Rischio surplus e sfide commerciali»

11 settembre 2025

India, in arrivo un dazio del 30% sull’export di minerale a basso tenore

Il governo punta a rafforzare l’acciaio nazionale. I minatori avvertono: «Rischio surplus e sfide commerciali»

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada - Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

30 settembre 2025

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada

Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

di Sarah Falsone
Minerale e coke in rialzo sulle attese di taglio dei tassi e stimoli cinesi - Il sentiment negativo orienta rottame turco verso i minimi pluriennali

15 settembre 2025

Minerale e coke in rialzo sulle attese di taglio dei tassi e stimoli cinesi

Il sentiment negativo orienta rottame turco verso i minimi pluriennali

di Achille Fornasini
La siderurgia italiana ad agosto: recupero margini per l'elettrosiderurgia - Aumenti per minerale di ferro e carbon coke

12 settembre 2025

La siderurgia italiana ad agosto: recupero margini per l'elettrosiderurgia

Aumenti per minerale di ferro e carbon coke

di Gianfranco Tosini
India, in arrivo un dazio del 30% sull’export di minerale a basso tenore - Il governo punta a rafforzare l’acciaio nazionale. I minatori avvertono: «Rischio surplus e sfide commerciali»

11 settembre 2025

India, in arrivo un dazio del 30% sull’export di minerale a basso tenore

Il governo punta a rafforzare l’acciaio nazionale. I minatori avvertono: «Rischio surplus e sfide commerciali»

di Sarah Falsone
Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di BHP - Gli analisti: «Tattica negoziale che non dovrebbe avere conseguenze significative»

30 settembre 2025

Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di BHP

Gli analisti: «Tattica negoziale che non dovrebbe avere conseguenze significative»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti