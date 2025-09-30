SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami i...

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada

Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

30 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di BHP - Gli analisti: «Tattica negoziale che non dovrebbe avere conseguenze significative»

30 settembre 2025

Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di BHP

Gli analisti: «Tattica negoziale che non dovrebbe avere conseguenze significative»

di Federico Fusca
US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana - Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

26 settembre 2025

US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana

Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

di Federico Fusca
US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois - Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

10 settembre 2025

US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois

Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

di Federico Fusca
Nippon Steel chiude le vertenze con USW e Cleveland-Cliffs - Ritirate tutte le cause e le accuse: «Ora focus su produzione e contratto collettivo»

4 settembre 2025

Nippon Steel chiude le vertenze con USW e Cleveland-Cliffs

Ritirate tutte le cause e le accuse: «Ora focus su produzione e contratto collettivo»

di Sarah Falsone
Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel - Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

1 agosto 2025

Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel

Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

di Sarah Falsone
Champion Iron: partnership Nippon Steel e Sojitz per il progetto Kami - Intesa da 179 milioni di dollari per lo sviluppo della miniera di ferro in Canada

22 luglio 2025

Champion Iron: partnership Nippon Steel e Sojitz per il progetto Kami

Intesa da 179 milioni di dollari per lo sviluppo della miniera di ferro in Canada

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di BHP - Gli analisti: «Tattica negoziale che non dovrebbe avere conseguenze significative»

30 settembre 2025

Cina, il Cmrg ferma gli acquisti del minerale di BHP

Gli analisti: «Tattica negoziale che non dovrebbe avere conseguenze significative»

di Federico Fusca
US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana - Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

26 settembre 2025

US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana

Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

di Federico Fusca
US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois - Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

10 settembre 2025

US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois

Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

di Federico Fusca
Nippon Steel chiude le vertenze con USW e Cleveland-Cliffs - Ritirate tutte le cause e le accuse: «Ora focus su produzione e contratto collettivo»

4 settembre 2025

Nippon Steel chiude le vertenze con USW e Cleveland-Cliffs

Ritirate tutte le cause e le accuse: «Ora focus su produzione e contratto collettivo»

di Sarah Falsone
Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel - Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

1 agosto 2025

Nippon Steel in rosso dopo l’acquisizione di US Steel

Rivista al ribasso la previsione annuale: attese perdite per 266 milioni di dollari. Deludono anche conti trimestrali

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti