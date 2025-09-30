SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. TKIL e SoHHytec, partnership per un impianto di id...

TKIL e SoHHytec, partnership per un impianto di idrogeno verde in India

Il gruppo investirà tra 30 e 60 milioni di dollari l’anno per ampliare la capacità produttiva

30 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm - La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

16 settembre 2025

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm

La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

di Federico Fusca
Athena Resources avvia test Dri con idrogeno sul progetto Byro Magnetite - Obiettivo: valutare l’idoneità del concentrato ad alto tenore per l’acciaio verde; primi risultati attesi a fine mese

15 settembre 2025

Athena Resources avvia test Dri con idrogeno sul progetto Byro Magnetite

Obiettivo: valutare l’idoneità del concentrato ad alto tenore per l’acciaio verde; primi risultati attesi a fine mese

di Sarah Falsone
Germania: i costi dell’idrogeno verde rallentano la decarbonizzazione - Un’inchiesta del Financial Times mette in luce le difficoltà tedesche nello sviluppo dei progetti green

9 settembre 2025

Germania: i costi dell’idrogeno verde rallentano la decarbonizzazione

Un’inchiesta del Financial Times mette in luce le difficoltà tedesche nello sviluppo dei progetti green

di Federico Fusca
SHS sigla un contratto decennale con Verso Energy - Previste almeno 6.000 tonnellate di idrogeno l’anno. Il produttore punta a ridurre del 55% le emissioni verso il 2030

8 settembre 2025

SHS sigla un contratto decennale con Verso Energy

Previste almeno 6.000 tonnellate di idrogeno l’anno. Il produttore punta a ridurre del 55% le emissioni verso il 2030

di Sarah Falsone
Swiss Steel ha avviato i test per l’utilizzo dell’idrogeno - Il gruppo ha annunciato risultati incoraggianti e di voler proseguire nel progetto per sostituire il gas naturale

26 agosto 2025

Swiss Steel ha avviato i test per l’utilizzo dell’idrogeno

Il gruppo ha annunciato risultati incoraggianti e di voler proseguire nel progetto per sostituire il gas naturale

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm - La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

16 settembre 2025

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm

La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

di Federico Fusca
Athena Resources avvia test Dri con idrogeno sul progetto Byro Magnetite - Obiettivo: valutare l’idoneità del concentrato ad alto tenore per l’acciaio verde; primi risultati attesi a fine mese

15 settembre 2025

Athena Resources avvia test Dri con idrogeno sul progetto Byro Magnetite

Obiettivo: valutare l’idoneità del concentrato ad alto tenore per l’acciaio verde; primi risultati attesi a fine mese

di Sarah Falsone
Germania: i costi dell’idrogeno verde rallentano la decarbonizzazione - Un’inchiesta del Financial Times mette in luce le difficoltà tedesche nello sviluppo dei progetti green

9 settembre 2025

Germania: i costi dell’idrogeno verde rallentano la decarbonizzazione

Un’inchiesta del Financial Times mette in luce le difficoltà tedesche nello sviluppo dei progetti green

di Federico Fusca
SHS sigla un contratto decennale con Verso Energy - Previste almeno 6.000 tonnellate di idrogeno l’anno. Il produttore punta a ridurre del 55% le emissioni verso il 2030

8 settembre 2025

SHS sigla un contratto decennale con Verso Energy

Previste almeno 6.000 tonnellate di idrogeno l’anno. Il produttore punta a ridurre del 55% le emissioni verso il 2030

di Sarah Falsone
Swiss Steel ha avviato i test per l’utilizzo dell’idrogeno - Il gruppo ha annunciato risultati incoraggianti e di voler proseguire nel progetto per sostituire il gas naturale

26 agosto 2025

Swiss Steel ha avviato i test per l’utilizzo dell’idrogeno

Il gruppo ha annunciato risultati incoraggianti e di voler proseguire nel progetto per sostituire il gas naturale

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti