SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Klöckner & Co vende otto centri di distribuzione n...

Klöckner & Co vende otto centri di distribuzione negli Usa

Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto. Sette siti alla canadese Russel Metals Corp per 119 milioni $

30 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Klöckner & Co vende otto centri di distribuzione negli Usa - Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto. Sette siti alla canadese Russel Metals Corp per 119 milioni $

30 settembre 2025

Klöckner & Co vende otto centri di distribuzione negli Usa

Il gruppo punta su attività a maggior valore aggiunto. Sette siti alla canadese Russel Metals Corp per 119 milioni $

di Stefano Gennari
Klöckner & Co accelera nel secondo trimestre 2025 - Utile netto in ripresa, flusso di cassa solido e prospettive positive grazie alla forte performance in Nord America

6 agosto 2025

Klöckner & Co accelera nel secondo trimestre 2025

Utile netto in ripresa, flusso di cassa solido e prospettive positive grazie alla forte performance in Nord America

di Sarah Falsone
Russel Metals annuncia l’acquisizione di Tampa Bay Steel - Operazione da 79,5 milioni di dollari per espandersi nel mercato della Florida

13 novembre 2024

Russel Metals annuncia l’acquisizione di Tampa Bay Steel

Operazione da 79,5 milioni di dollari per espandersi nel mercato della Florida

di Davide Lorenzini
Banda stagnata: la Commissione mette il dazio - Da domani si pagherà una tassa sull’import di prodotti cinesi

14 gennaio 2025

Banda stagnata: la Commissione mette il dazio

Da domani si pagherà una tassa sull’import di prodotti cinesi

di Stefano Ferrari
Ue, il Piano d'azione per l'acciaio sarà svelato il 19 marzo - Avviato oggi il Dialogo strategico sul futuro del settore

4 marzo 2025

Ue, il Piano d'azione per l'acciaio sarà svelato il 19 marzo

Avviato oggi il Dialogo strategico sul futuro del settore

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti