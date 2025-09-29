MERCATO & DINTORNI: acciai piani al carbonio sotto la lente
Giovedì 2 ottobre appuntamento con il webinar targato siderweb. Ospite Enrico Paladini (Marcegaglia)
29 settembre 2025
Il nono appuntamento del 2025 di MERCATO & DINTORNI riporta i prodotti piani in acciaio al carbonio sotto i riflettori, con un focus su dinamiche di mercato, strumenti di difesa commerciale e prospettive future per la filiera.
Il settore sta vivendo una fase cruciale: dall’andamento dei mercati nazionale, europeo e globale all’impatto delle politiche commerciali dell’Unione europea, fino alla reazione dei prodotti derivati. Il webinar del 2 ottobre – dalle ore 11:00 su Zoom – sarà l’occasione per fare il punto della situazione insieme agli analisti di siderweb e a un esperto del settore siderurgico.
L’evento si aprirà con un sondaggio promosso tra i partecipanti all’evento, cui seguirà la presentazione di Stefano Gennari (siderweb) dedicata ai principali trend delle materie prime siderurgiche e dei prodotti piani sui mercati internazionali. Sarà quindi il turno di Emanuele Norsa (siderweb), con un aggiornamento sugli strumenti europei di difesa commerciale. Successivamente, Stefano Ferrari (siderweb) intervisterà Enrico Paladini (Marcegaglia Carbon Steel) su attualità e prospettive dei prodotti piani e derivati in acciaio al carbonio.
Programma
- Stefano Gennari (Market Analyst & Editor, Vicedirettore responsabile siderweb)
Evoluzione del mercato internazionale delle materie prime e dei prodotti piani al carbonio
- Emanuele Norsa (Coordinatore contenuti siderweb)
Europa e strumenti di difesa commerciale: stato dell’arte e prossime scadenze
Seconda parte
Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) intervista:
- Enrico Paladini (Chief Commercial Officer Welded Tubes, Marcegaglia Carbon Steel)
MERCATI
-
29 settembre 2025
Coils: mercato europeo sospeso tra Cbam e nuova Salvaguardia
Prezzi stabili ma scambi ridotti, in un contesto di incertezza normativa e domanda debole
-
26 settembre 2025
Rottame: continua la fase di debolezza
La domanda di acciai finiti pesa ancora sulle prospettive
-
24 settembre 2025
Tondo: prezzi in ulteriore calo
Offerta abbondante, rottame in flessione: possibili ulteriori riduzioni
-
23 settembre 2025
Rottame inox: mercato "sottile"
Pochi ordini per settembre. Più vivacità in Nord Europa
-
19 settembre 2025
Lamiere da treno: il mercato delude le attese di aumento
Domanda debole, concorrenza elevata e import poco attrattivo frenano il comparto
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025
29 settembre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento