MERCATO & DINTORNI: acciai piani al carbonio sotto la lente

Giovedì 2 ottobre appuntamento con il webinar targato siderweb. Ospite Enrico Paladini (Marcegaglia)

29 settembre 2025

Il nono appuntamento del 2025 di MERCATO & DINTORNI riporta i prodotti piani in acciaio al carbonio sotto i riflettori, con un focus su dinamiche di mercato, strumenti di difesa commerciale e prospettive future per la filiera.

Il settore sta vivendo una fase cruciale: dall’andamento dei mercati nazionale, europeo e globale all’impatto delle politiche commerciali dell’Unione europea, fino alla reazione dei prodotti derivati. Il webinar del 2 ottobredalle ore 11:00 su Zoom – sarà l’occasione per fare il punto della situazione insieme agli analisti di siderweb e a un esperto del settore siderurgico.

L’evento si aprirà con un sondaggio promosso tra i partecipanti all’evento, cui seguirà la presentazione di Stefano Gennari (siderweb) dedicata ai principali trend delle materie prime siderurgiche e dei prodotti piani sui mercati internazionali. Sarà quindi il turno di Emanuele Norsa (siderweb), con un aggiornamento sugli strumenti europei di difesa commerciale. Successivamente, Stefano Ferrari (siderweb) intervisterà Enrico Paladini (Marcegaglia Carbon Steel) su attualità e prospettive dei prodotti piani e derivati in acciaio al carbonio.

Programma

  • Stefano Gennari (Market Analyst & Editor, Vicedirettore responsabile siderweb)
    Evoluzione del mercato internazionale delle materie prime e dei prodotti piani al carbonio
  • Emanuele Norsa (Coordinatore contenuti siderweb)
    Europa e strumenti di difesa commerciale: stato dell’arte e prossime scadenze

Seconda parte

Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) intervista:

  • Enrico Paladini (Chief Commercial Officer Welded Tubes, Marcegaglia Carbon Steel)
