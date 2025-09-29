SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Lucchini RS presenta SMARTSET Vibe

Lucchini RS presenta SMARTSET Vibe

Il nuovo sistema di rilevazione e controllo sarà presentato nei prossimi giorni a Expo Ferroviaria

29 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lucchini RS ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024 - Attenzione all’ambiente e alle persone al centro di un gruppo da oltre 2.000 dipendenti

7 agosto 2025

Lucchini RS ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024

Attenzione all’ambiente e alle persone al centro di un gruppo da oltre 2.000 dipendenti

di Redazione siderweb
Lucchini RS: 2024 di sviluppo sui mercati internazionali - Il bilancio dello scorso anno è stato chiuso con 600 milioni di euro di ricavi, con un +5%

13 giugno 2025

Lucchini RS: 2024 di sviluppo sui mercati internazionali

Il bilancio dello scorso anno è stato chiuso con 600 milioni di euro di ricavi, con un +5%

di Federico Fusca
Lucchini RS pianifica un aumento di produzione - L’obiettivo è portare l’output a 310mila tonnellate annue

29 gennaio 2025

Lucchini RS pianifica un aumento di produzione

L’obiettivo è portare l’output a 310mila tonnellate annue

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lucchini RS ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024 - Attenzione all’ambiente e alle persone al centro di un gruppo da oltre 2.000 dipendenti

7 agosto 2025

Lucchini RS ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024

Attenzione all’ambiente e alle persone al centro di un gruppo da oltre 2.000 dipendenti

di Redazione siderweb
Lucchini RS: 2024 di sviluppo sui mercati internazionali - Il bilancio dello scorso anno è stato chiuso con 600 milioni di euro di ricavi, con un +5%

13 giugno 2025

Lucchini RS: 2024 di sviluppo sui mercati internazionali

Il bilancio dello scorso anno è stato chiuso con 600 milioni di euro di ricavi, con un +5%

di Federico Fusca
Lucchini RS pianifica un aumento di produzione - L’obiettivo è portare l’output a 310mila tonnellate annue

29 gennaio 2025

Lucchini RS pianifica un aumento di produzione

L’obiettivo è portare l’output a 310mila tonnellate annue

di Federico Fusca
Lucchini RS presenta SMARTSET Vibe - Il nuovo sistema di rilevazione e controllo sarà presentato nei prossimi giorni a Expo Ferroviaria

29 settembre 2025

Lucchini RS presenta SMARTSET Vibe

Il nuovo sistema di rilevazione e controllo sarà presentato nei prossimi giorni a Expo Ferroviaria

di Federico Fusca
Lucchini RS premia i propri dipendenti - Il gruppo ha annunciato ii premio risultato e le altre iniziative welfare aziendale attivate nel 2024

17 gennaio 2025

Lucchini RS premia i propri dipendenti

Il gruppo ha annunciato ii premio risultato e le altre iniziative welfare aziendale attivate nel 2024

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti