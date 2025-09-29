SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Mercato flash: debolezza diffusa

Mercato flash: debolezza diffusa

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

29 settembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

Oggi parliamo di rottame di acciaio al carbonio e inox, coils e tondo per cemento armato: ecco come si sono mossi sul mercato nazionale dell'acciaio nell'ultima settimana.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Mercato flash: debolezza diffusa - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

29 settembre 2025

Mercato flash: debolezza diffusa

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
Mercato flash: debolezza nel comparto del carbonio - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

3 giugno 2025

Mercato flash: debolezza nel comparto del carbonio

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Redazione siderweb
Mercato flash: debolezza su rottame, ghisa e tondo - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

15 settembre 2025

Mercato flash: debolezza su rottame, ghisa e tondo

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Stefano Gennari
Prezzi siderweb: cali diffusi per l’inossidabile - Rottame stabile

24 ottobre 2024

Prezzi siderweb: cali diffusi per l’inossidabile

Rottame stabile

di Arianna Ducoli
Coils: mercato europeo sospeso tra Cbam e nuova Salvaguardia - Prezzi stabili ma scambi ridotti, in un contesto di incertezza normativa e domanda debole Coils: mercato europeo sospeso tra Cbam e nuova Salvaguardia - Prezzi stabili ma scambi ridotti, in un contesto di incertezza normativa e domanda debole

29 settembre 2025

Coils: mercato europeo sospeso tra Cbam e nuova Salvaguardia

Prezzi stabili ma scambi ridotti, in un contesto di incertezza normativa e domanda debole

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025

 I nostri video

29 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti