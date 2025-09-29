Mercato flash: debolezza diffusa
MERCATI
29 settembre 2025
Coils: mercato europeo sospeso tra Cbam e nuova Salvaguardia
Prezzi stabili ma scambi ridotti, in un contesto di incertezza normativa e domanda debole
26 settembre 2025
Rottame: continua la fase di debolezza
La domanda di acciai finiti pesa ancora sulle prospettive
24 settembre 2025
Tondo: prezzi in ulteriore calo
Offerta abbondante, rottame in flessione: possibili ulteriori riduzioni
23 settembre 2025
Rottame inox: mercato "sottile"
Pochi ordini per settembre. Più vivacità in Nord Europa
19 settembre 2025
Lamiere da treno: il mercato delude le attese di aumento
Domanda debole, concorrenza elevata e import poco attrattivo frenano il comparto
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
Mercato flash. Rottame di acciaio al carbonio e inox, coils, tondo. 29 settembre 2025
29 settembre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
