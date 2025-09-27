STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel

Nella più generale crisi della siderurgia del Regno Unito è emblematico il caso di Liberty Steel.

Un colosso siderurgico (circa 200 stabilimenti e oltre 28mila dipendenti nel mondo) alle prese con grosse difficoltà finanziare e che, di fatto, si trova sull’orlo del fallimento. Una vicenda nella quale le conseguenze di fattori esterni – crisi geopolitiche, forti pressioni per la decarbonizzazione, continue interruzioni delle catene di fornitura, aumento dei costi energetici, cali della domanda e concorrenza di prodotti a basso costo – si mischiano a problematicità di carattere interno – mancanza di una governance solida, supply chain diversificate e resilienti e modelli aziendali solidi.

In questa puntata proponiamo un’analisi di questa vicenda e proviamo a capire quali insegnamenti può trarre il comparto per non incappare in simili minacce.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





