STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel
In questa puntata l’analisi delle difficoltà e dell’attuale stato in cui versa il gruppo internazionale
27 settembre 2025
Nella più generale crisi della siderurgia del Regno Unito è emblematico il caso di Liberty Steel.
Un colosso siderurgico (circa 200 stabilimenti e oltre 28mila dipendenti nel mondo) alle prese con grosse difficoltà finanziare e che, di fatto, si trova sull’orlo del fallimento. Una vicenda nella quale le conseguenze di fattori esterni – crisi geopolitiche, forti pressioni per la decarbonizzazione, continue interruzioni delle catene di fornitura, aumento dei costi energetici, cali della domanda e concorrenza di prodotti a basso costo – si mischiano a problematicità di carattere interno – mancanza di una governance solida, supply chain diversificate e resilienti e modelli aziendali solidi.
In questa puntata proponiamo un’analisi di questa vicenda e proviamo a capire quali insegnamenti può trarre il comparto per non incappare in simili minacce.
Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).
Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.
*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.
STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
