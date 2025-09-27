SIDERWEB - La community dell'acciaio

STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel

In questa puntata l’analisi delle difficoltà e dell’attuale stato in cui versa il gruppo internazionale

27 settembre 2025

Nella più generale crisi della siderurgia del Regno Unito è emblematico il caso di Liberty Steel.
Un colosso siderurgico (circa 200 stabilimenti e oltre 28mila dipendenti nel mondo) alle prese con grosse difficoltà finanziare e che, di fatto, si trova sull’orlo del fallimento. Una vicenda nella quale le conseguenze di fattori esterni – crisi geopolitiche, forti pressioni per la decarbonizzazione, continue interruzioni delle catene di fornitura, aumento dei costi energetici, cali della domanda e concorrenza di prodotti a basso costo – si mischiano a problematicità di carattere interno – mancanza di una governance solida, supply chain diversificate e resilienti e modelli aziendali solidi.
In questa puntata proponiamo un’analisi di questa vicenda e proviamo a capire quali insegnamenti può trarre il comparto per non incappare in simili minacce.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

Liberty Ostrava: primo ok alla cessione di alcuni asset - L’Antitrust ceco approva in via provvisoria l’offerta da 3 miliardi di corone del fondo Iromet Sicav

19 settembre 2025

Liberty Ostrava: primo ok alla cessione di alcuni asset

L’Antitrust ceco approva in via provvisoria l’offerta da 3 miliardi di corone del fondo Iromet Sicav

di Stefano Gennari
Liberty Magona: nessun passo avanti sulla cessione - Impegno dell’azienda a pagare gli stipendi entro il 25 settembre. Incontro al ministero aggiornato all’8 ottobre

16 settembre 2025

Liberty Magona: nessun passo avanti sulla cessione

Impegno dell’azienda a pagare gli stipendi entro il 25 settembre. Incontro al ministero aggiornato all’8 ottobre

di Giorgio Pasquinucci
Uk, Liberty Speciality Steel andrà in amministrazione straordinaria - L’azienda è «irrimediabilmente insolvente» e saranno nominati commissari, liquidatori e curatore fallimentare

25 agosto 2025

Uk, Liberty Speciality Steel andrà in amministrazione straordinaria

L’azienda è «irrimediabilmente insolvente» e saranno nominati commissari, liquidatori e curatore fallimentare

di Federico Fusca
Liberty Steel Dudelange: il governo lussemburghese vuole rilevare il sito - In caso di accettazione, l’area sarà riqualificata e cambierà destinazione d’uso

24 luglio 2025

Liberty Steel Dudelange: il governo lussemburghese vuole rilevare il sito

In caso di accettazione, l’area sarà riqualificata e cambierà destinazione d’uso

di Sarah Falsone
Dichiarato il fallimento di Liberty Liège - Diverse aziende avrebbero già manifestato il loro interesse per l'acquisto dell'impianto belga

29 aprile 2025

Dichiarato il fallimento di Liberty Liège

Diverse aziende avrebbero già manifestato il loro interesse per l'acquisto dell'impianto belga

di Stefano Gennari
