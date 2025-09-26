SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Eurofer convoca a Bruxelles un vertice straordinar...

Eurofer convoca a Bruxelles un vertice straordinario sull’acciaio

«L’Europa deve difendere la sua siderurgia dalle importazioni sleali», avverte il direttore generale Axel Eggert

26 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European" - Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

26 settembre 2025

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European"

Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

di Stefano Gennari
Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio - A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

25 settembre 2025

Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio

A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

di Stefano Gennari
Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace - Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

24 settembre 2025

Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace

Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

di Stefano Gennari
Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue» - Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

19 settembre 2025

Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue»

Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

di Federico Fusca
Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe - La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

19 settembre 2025

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe

La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European" - Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

26 settembre 2025

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European"

Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

di Stefano Gennari
Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio - A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

25 settembre 2025

Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio

A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

di Stefano Gennari
Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace - Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

24 settembre 2025

Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace

Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

di Stefano Gennari
Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue» - Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

19 settembre 2025

Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue»

Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

di Federico Fusca
Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe - La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

19 settembre 2025

Ue, prolungata l’indagine di salvaguardia sulle ferroleghe

La Commissione avrà altri due mesi per completare l’inchiesta sulle leghe a base di manganese e silicio

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025

 I nostri video

26 settembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ultimo "siderweb on air", dedicato a misure di Salvaguardia Ue e Cbam.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti