SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Usa, Trump «Dazi del 25% sui camion dal 1° di otto...

Usa, Trump «Dazi del 25% sui camion dal 1° di ottobre»

Il presidente ha annunciato nuove misure di difesa commerciale per ragioni di «sicurezza nazionale»

26 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European" - Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

26 settembre 2025

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European"

Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

di Stefano Gennari
Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio - A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

25 settembre 2025

Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio

A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

di Stefano Gennari
Turchia: dazi al 30% sulle auto - Le più colpite dalle misure saranno le vetture completamente elettriche. Esenti quelle prodotte in Ue

24 settembre 2025

Turchia: dazi al 30% sulle auto

Le più colpite dalle misure saranno le vetture completamente elettriche. Esenti quelle prodotte in Ue

di Federico Fusca
Vietnam: chiesta indagine per elusione dei dazi sugli HRC cinesi - Coils di larghezza superiore a 1.880 mm sospettati di aggirare le misure antidumping in vigore da luglio

23 settembre 2025

Vietnam: chiesta indagine per elusione dei dazi sugli HRC cinesi

Coils di larghezza superiore a 1.880 mm sospettati di aggirare le misure antidumping in vigore da luglio

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European" - Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

26 settembre 2025

Acciaio, l'Ue valuta dazi del 25-50 per cento e "Buy European"

Secondo l'Handelsblatt, Bruxelles presenterà nelle prossime settimane misure di ampia portata su acciaio e derivati

di Stefano Gennari
Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio - A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

25 settembre 2025

Sefcovic-Greer sui dazi: l'Ue tenta la trattativa su acciaio e alluminio

A Kuala Lumpur previsto il primo faccia a faccia dopo l'entrata in vigore delle tariffe Usa

di Stefano Gennari
Turchia: dazi al 30% sulle auto - Le più colpite dalle misure saranno le vetture completamente elettriche. Esenti quelle prodotte in Ue

24 settembre 2025

Turchia: dazi al 30% sulle auto

Le più colpite dalle misure saranno le vetture completamente elettriche. Esenti quelle prodotte in Ue

di Federico Fusca
Vietnam: chiesta indagine per elusione dei dazi sugli HRC cinesi - Coils di larghezza superiore a 1.880 mm sospettati di aggirare le misure antidumping in vigore da luglio

23 settembre 2025

Vietnam: chiesta indagine per elusione dei dazi sugli HRC cinesi

Coils di larghezza superiore a 1.880 mm sospettati di aggirare le misure antidumping in vigore da luglio

di Stefano Gennari
Usa, Trump «Dazi del 25% sui camion dal 1° di ottobre» - Il presidente ha annunciato nuove misure di difesa commerciale per ragioni di «sicurezza nazionale»

26 settembre 2025

Usa, Trump «Dazi del 25% sui camion dal 1° di ottobre»

Il presidente ha annunciato nuove misure di difesa commerciale per ragioni di «sicurezza nazionale»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 26 settembre 2025

 I nostri video

26 settembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ultimo "siderweb on air", dedicato a misure di Salvaguardia Ue e Cbam.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti