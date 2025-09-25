SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal Sestao aggiornerà il reparto fusione...

ArcelorMittal Sestao aggiornerà il reparto fusione grazie a Danieli

Previsti un nuovo impianto di trattamento fumi e una stazione di degasaggio sotto vuoto

25 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm - La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

16 settembre 2025

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm

La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

di Federico Fusca
Danieli fornirà un nuovo laminatoio blumi a MSSSL - L'impianto avrà una capacità produttiva di 300mila tonnellate di semilavorati

8 settembre 2025

Danieli fornirà un nuovo laminatoio blumi a MSSSL

L'impianto avrà una capacità produttiva di 300mila tonnellate di semilavorati

di Federico Fusca
Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer - Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

28 agosto 2025

Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer

Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Sestao affida a Primetals l’ammodernamento del laminatoio - L’aggiornamento dell’automazione dell’impianto porterà a un aumento della resa e a una migliore qualità del prodotto

12 marzo 2025

ArcelorMittal Sestao affida a Primetals l’ammodernamento del laminatoio

L’aggiornamento dell’automazione dell’impianto porterà a un aumento della resa e a una migliore qualità del prodotto

di Sarah Falsone
Spagna: riparte il forno elettrico di ArcelorMittal Sestao - La produzione è ripresa in modo intermittente lo scorso 1° maggio. Ancora fermo intanto l'altoforno a Gijón

5 maggio 2023

Spagna: riparte il forno elettrico di ArcelorMittal Sestao

La produzione è ripresa in modo intermittente lo scorso 1° maggio. Ancora fermo intanto l'altoforno a Gijón

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm - La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

16 settembre 2025

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm

La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

di Federico Fusca
Danieli fornirà un nuovo laminatoio blumi a MSSSL - L'impianto avrà una capacità produttiva di 300mila tonnellate di semilavorati

8 settembre 2025

Danieli fornirà un nuovo laminatoio blumi a MSSSL

L'impianto avrà una capacità produttiva di 300mila tonnellate di semilavorati

di Federico Fusca
Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer - Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

28 agosto 2025

Marcegaglia sceglie Danieli per la nuova minimill a Fos-sur-Mer

Coprirà circa il 30% del fabbisogno di HRC del gruppo siderurgico. L'avvio entro la metà del 2028

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Sestao affida a Primetals l’ammodernamento del laminatoio - L’aggiornamento dell’automazione dell’impianto porterà a un aumento della resa e a una migliore qualità del prodotto

12 marzo 2025

ArcelorMittal Sestao affida a Primetals l’ammodernamento del laminatoio

L’aggiornamento dell’automazione dell’impianto porterà a un aumento della resa e a una migliore qualità del prodotto

di Sarah Falsone
Spagna: riparte il forno elettrico di ArcelorMittal Sestao - La produzione è ripresa in modo intermittente lo scorso 1° maggio. Ancora fermo intanto l'altoforno a Gijón

5 maggio 2023

Spagna: riparte il forno elettrico di ArcelorMittal Sestao

La produzione è ripresa in modo intermittente lo scorso 1° maggio. Ancora fermo intanto l'altoforno a Gijón

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb on air - 2026: CBAM e nuovi strumenti di difesa commerciale

 I nostri video

24 settembre 2025

Le autorità europee hanno aperto una consultazione pubblica per ricevere commenti sul CBAM entro il 25 settembre, ma l'entrata ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti