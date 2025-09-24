SIDERWEB - La community dell'acciaio

Produzione mondiale di acciaio in crescita ad agosto

Inversione di tendenza dopo quattro segni meno consecutivi. Rimane negativo il cumulato da inizio anno

24 settembre 2025

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Acciaio, produzione mondiale in ripresa a marzo - Stabile la produzione dell'Ue, che però nel trimestre registra una contrazione del 2,5%

23 aprile 2025

Acciaio, produzione mondiale in ripresa a marzo

Stabile la produzione dell'Ue, che però nel trimestre registra una contrazione del 2,5%

di Stefano Gennari
Acciaio, produzione mondiale in rosso a febbraio - In calo anche il dato riferito ai primi due mesi dell’anno. Solo l’Africa mostra il segno più

25 marzo 2025

Acciaio, produzione mondiale in rosso a febbraio

In calo anche il dato riferito ai primi due mesi dell’anno. Solo l’Africa mostra il segno più

di Sarah Falsone
Produzione siderurgica mondiale: 2024 a marce ridotte - Output in lieve calo rispetto al 2023

24 gennaio 2025

Produzione siderurgica mondiale: 2024 a marce ridotte

Output in lieve calo rispetto al 2023

di Arianna Ducoli
Turchia: a febbraio cala la produzione di acciaio, cresce il consumo - Peggiora il deficit commerciale. Produttori siderurgici: «Servono misure commerciali simili a quelle di Usa e Ue»

28 marzo 2025

Turchia: a febbraio cala la produzione di acciaio, cresce il consumo

Peggiora il deficit commerciale. Produttori siderurgici: «Servono misure commerciali simili a quelle di Usa e Ue»

di Stefano Gennari
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

