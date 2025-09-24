SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ucimu rivede al ribasso le stime per il 2025

Ucimu rivede al ribasso le stime per il 2025

«A inizio di anno prevedevamo una leggera crescita che non possiamo confermare oggi»

24 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ucimu rivede al ribasso le stime per il 2025 - «A inizio di anno prevedevamo una leggera crescita che non possiamo confermare oggi»

24 settembre 2025

Ucimu rivede al ribasso le stime per il 2025

«A inizio di anno prevedevamo una leggera crescita che non possiamo confermare oggi»

di Federico Fusca
Macchine utensili: 2024 in netto calo, nel 2025 timida ripresa - Ucimu: contrazione dovuta esclusivamente al mercato interno. Si attende il perfezionamento di Transizione 5.0

12 dicembre 2024

Macchine utensili: 2024 in netto calo, nel 2025 timida ripresa

Ucimu: contrazione dovuta esclusivamente al mercato interno. Si attende il perfezionamento di Transizione 5.0

di Stefano Gennari
Macchine utensili: 2025 di ripresa, anche se non brillante - Rosa (UCIMU): «Incertezza principale incognita». Gozzi (Federacciai): «Con dazi Usa al 10% situazione gestibile»

1 luglio 2025

Macchine utensili: 2025 di ripresa, anche se non brillante

Rosa (UCIMU): «Incertezza principale incognita». Gozzi (Federacciai): «Con dazi Usa al 10% situazione gestibile»

di Redazione siderweb
Focus utilizzatori: macchine utensili, 2024 «anno perso» - Il presidente di Ucimu Rosa: «Il grande problema dei costruttori resta il mercato domestico»

6 febbraio 2025

Focus utilizzatori: macchine utensili, 2024 «anno perso»

Il presidente di Ucimu Rosa: «Il grande problema dei costruttori resta il mercato domestico»

di Elisa Bonomelli
Danieli: risale la marginalità - Protagonista la divisione Plant Making

26 marzo 2025

Danieli: risale la marginalità

Protagonista la divisione Plant Making

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb on air - 2026: CBAM e nuovi strumenti di difesa commerciale

 I nostri video

24 settembre 2025

Le autorità europee hanno aperto una consultazione pubblica per ricevere commenti sul CBAM entro il 25 settembre, ma l'entrata ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti