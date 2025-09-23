SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Canada, stop ai dazi sulle lamiere ucraine

Canada, stop ai dazi sulle lamiere ucraine

Il Canadian International Trade Tribunal chiude un riesame: niente proroga alle misure antidumping del 21,3%

23 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Canada: allo studio misure antidumping sull’acciaio - Ottawa pronta a imporre tariffe per proteggere il mercato interno dalle distorsioni causate dai dazi Usa

29 agosto 2025

Canada: allo studio misure antidumping sull’acciaio

Ottawa pronta a imporre tariffe per proteggere il mercato interno dalle distorsioni causate dai dazi Usa

di Federico Fusca
Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35% - Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

1 agosto 2025

Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35%

Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

di Sarah Falsone
Canada, nuovi dazi per sostenere l’industria siderurgica - Carney annuncia misure più severe sull’acciaio estero: dipendenza «insostenibile»

17 luglio 2025

Canada, nuovi dazi per sostenere l’industria siderurgica

Carney annuncia misure più severe sull’acciaio estero: dipendenza «insostenibile»

di Sarah Falsone
Usa, nuove tariffe contro il Canada dal 1° agosto - Con una lettera il presidente Trump annuncia un incremento dei dazi al 35%

11 luglio 2025

Usa, nuove tariffe contro il Canada dal 1° agosto

Con una lettera il presidente Trump annuncia un incremento dei dazi al 35%

di Sarah Falsone
Canada: estesi i termini dell’indagine antidumping sul filo in acciaio - Una decisione sulle importazioni da 10 Paesi (compresa l’Italia) arriverà entro il 4 settembre 2025

10 luglio 2025

Canada: estesi i termini dell’indagine antidumping sul filo in acciaio

Una decisione sulle importazioni da 10 Paesi (compresa l’Italia) arriverà entro il 4 settembre 2025

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Canada: allo studio misure antidumping sull’acciaio - Ottawa pronta a imporre tariffe per proteggere il mercato interno dalle distorsioni causate dai dazi Usa

29 agosto 2025

Canada: allo studio misure antidumping sull’acciaio

Ottawa pronta a imporre tariffe per proteggere il mercato interno dalle distorsioni causate dai dazi Usa

di Federico Fusca
Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35% - Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

1 agosto 2025

Trump dichiara emergenza nazionale e colpisce il Canada: dazi al 35%

Il Messico ottiene 90 giorni di tregua per negoziare, in Brasile sanzioni sui prodotti siderurgici a valore aggiunto

di Sarah Falsone
Canada, nuovi dazi per sostenere l’industria siderurgica - Carney annuncia misure più severe sull’acciaio estero: dipendenza «insostenibile»

17 luglio 2025

Canada, nuovi dazi per sostenere l’industria siderurgica

Carney annuncia misure più severe sull’acciaio estero: dipendenza «insostenibile»

di Sarah Falsone
Usa, nuove tariffe contro il Canada dal 1° agosto - Con una lettera il presidente Trump annuncia un incremento dei dazi al 35%

11 luglio 2025

Usa, nuove tariffe contro il Canada dal 1° agosto

Con una lettera il presidente Trump annuncia un incremento dei dazi al 35%

di Sarah Falsone
Canada: estesi i termini dell’indagine antidumping sul filo in acciaio - Una decisione sulle importazioni da 10 Paesi (compresa l’Italia) arriverà entro il 4 settembre 2025

10 luglio 2025

Canada: estesi i termini dell’indagine antidumping sul filo in acciaio

Una decisione sulle importazioni da 10 Paesi (compresa l’Italia) arriverà entro il 4 settembre 2025

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025

 I nostri video

22 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti