SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. India verso un dazio antidumping sugli acciai al s...

India verso un dazio antidumping sugli acciai al silicio cinesi

La Dgtr ha raccomandato l'istituzione di misure della durata di cinque anni

23 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

India verso un dazio antidumping sugli acciai al silicio cinesi - La Dgtr ha raccomandato l'istituzione di misure della durata di cinque anni

23 settembre 2025

India verso un dazio antidumping sugli acciai al silicio cinesi

La Dgtr ha raccomandato l'istituzione di misure della durata di cinque anni

di Stefano Gennari
India: record storico di importazioni di acciai cinesi - Ad aprile-ottobre i volumi hanno raggiunto 1,7 milioni di tonnellate

6 dicembre 2024

India: record storico di importazioni di acciai cinesi

Ad aprile-ottobre i volumi hanno raggiunto 1,7 milioni di tonnellate

di Stefano Gennari
India: dazio di salvaguardia vanificato dai prezzi cinesi - La misura attuata ad aprile non sarebbe riuscita a limitare la pressione dell’import sulle quotazioni interne

1 settembre 2025

India: dazio di salvaguardia vanificato dai prezzi cinesi

La misura attuata ad aprile non sarebbe riuscita a limitare la pressione dell’import sulle quotazioni interne

di Federico Fusca
Acciaio, Cina e India a confronto - Pechino rallenta, New Delhi cresce. Il doppio volto dell’acciaio asiatico a Europe Steel Markets

19 giugno 2025

Acciaio, Cina e India a confronto

Pechino rallenta, New Delhi cresce. Il doppio volto dell’acciaio asiatico a Europe Steel Markets

di Stefano Gennari
Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale - Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

6 agosto 2025

Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale

Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025

 I nostri video

22 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti