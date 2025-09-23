SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio ucraino: cala l'export, cresce il consumo ...

Acciaio ucraino: cala l'export, cresce il consumo interno

Nei primi 8 mesi, in aumento solo le esportazioni di lunghi, semilavorati a -39,9%. Import a +25,1%

23 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 19 settembre 2025 Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaio ucraino: cala l'export, cresce il consumo interno - Nei primi 8 mesi, in aumento solo le esportazioni di lunghi, semilavorati a -39,9%. Import a +25,1%

23 settembre 2025

Acciaio ucraino: cala l'export, cresce il consumo interno

Nei primi 8 mesi, in aumento solo le esportazioni di lunghi, semilavorati a -39,9%. Import a +25,1%

di Stefano Gennari
Ucraina: calo dell’export di laminati nel primo semestre 2025 - Sale invece dell’11,65% annuo il consumo interno, attestandosi a 1,94 milioni di tonnellate

16 luglio 2025

Ucraina: calo dell’export di laminati nel primo semestre 2025

Sale invece dell’11,65% annuo il consumo interno, attestandosi a 1,94 milioni di tonnellate

di Sarah Falsone
Ucraina, produzione in ripresa nel primo quadrimestre - Rimangono in flessione le esportazioni di laminati. Positivo invece il consumo

20 maggio 2025

Ucraina, produzione in ripresa nel primo quadrimestre

Rimangono in flessione le esportazioni di laminati. Positivo invece il consumo

di Sarah Falsone
La produzione italiana di acciaio chiude in positivo il primo semestre - Nonostante un giugno in frenata, risultano in crescita i dati cumulati di gennaio-giugno 2025

21 luglio 2025

La produzione italiana di acciaio chiude in positivo il primo semestre

Nonostante un giugno in frenata, risultano in crescita i dati cumulati di gennaio-giugno 2025

di Federico Fusca
siderDATA: giugno 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

16 giugno 2025

siderDATA: giugno 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, semilavorati, piani, tondo, tubi. 22 settembre 2025

 I nostri video

22 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti